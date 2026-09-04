Pronostico Arsenal-Chelsea: analisi e scommesse sul big match della 3° giornata di Premier League del 06-09-2026

Pronostico Arsenal-Chelsea 6 settembre 2026
Pronostici Premier League
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4 Settembre 2026

Derby di Londra domenica 6 settembre che è anche il big match della 3° giornata della Premier League inglese, con i campioni in carica, i Gunners, che ospiteranno il Chelsea. Pronostico Arsenal-Chelsea 6 settembre 2026.

Pronostico Arsenal-Chelsea 6 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Arsenal-Chelsea, match della 3° giornata di Premier League 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Eccellente avvio stagionale per l’Arsenal che ha conquistato la FA Community Shield battendo il Manchester City 3-0. Inoltre i Gunners hanno ottenuto due vittorie su due nelle prime giornate di Premier League (3-0 sul Coventry City e 1-0 in trasferta contro l’Aston Villa). La difesa guidata da Gabriel si sta dimostrando solidissima e non ha ancora subito gol in campionato, mentre Bukayo Saka rimane il punto di riferimento offensivo.

Molto positivo sotto la nuova gestione tecnica, spinto anche dai grandi investimenti di mercato (come l’arrivo di Morgan Rogers) il Chelsea ha iniziato la stagione vincendo 3-2 all’esordio contro il Fulham, superando il Luton Town in EFL Cup (2-0) e vincendo uno spettacolare match per 4-3 contro il Brighton nell’ultimo turno. L’attacco è estremamente prolifico con un João Pedro in grande spolvero, ma la difesa ha mostrato qualche discontinuità concedendo 5 reti nelle prime due gare di campionato.

Pronostico Arsenal-Chelsea 6 settembre 2026

Pronostico Arsenal-Chelsea 6 settembre 2026

Probabili Formazioni Arsenal-Chelsea 

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Ødegaard, Tzolis; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta

CHELSEA (3-4-2-1): E. Martínez; Fofana, Lacroix, Colwill; Malo Gusto, Lavia, Palmer, J. Hato; Pedro Neto, M. Rogers; João Pedro. Allenatore: Xabi Alonso

Guida TV Calcio: dove vedere Arsenal-Chelsea?

La partita di Premier League tra Arsenal e Chelsea si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 17:30. Il derby di Londra sarà visibile in esclusiva in Italia sui canali Sky Sport (in particolare su Sky Sport Uno). La diretta streaming sarà disponibile tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

Migliori quote per Arsenal-Chelsea

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Arsenal-Chelsea
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.673.755.25
1.693.814.88
1.703.655.00
1.673.755.25
1.703.605.10

Le nostre scommesse su Arsenal-Chelsea

L’ultimo scontro diretto risale al 1° marzo 2026, terminato 2-1 a favore dell’Arsenal all’Emirates Stadium. Nelle ultime 5 sfide complessive tra Premier League e coppe nazionali, i Gunners dominano i precedenti con 3 vittorie e un pareggio, mentre il Chelsea non ha raccolto alcun successo. Dopo la cassa su Over della settimana scorsa, sempre con i Blues, torniamo a giocare sulle reti col Chelsea in campo e ci aspettiamo almeno un gol per parte nella sfida sul campo dell’Arsenal. In 3 degli ultimi 4 scontri diretti tra Gunners e Blues abbiamo visto entrambe le squadre andare a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.75

Programma completo 3° giornata Premier League

In classifica comandano a punteggio pieno Manchester City (6 punti, differenza reti +4), Arsenal, Hull City e Chelsea, tutte a quota 6; seguono Brentford, Newcastle, Everton e Leeds a 4, Brighton, Manchester United, Sunderland e Ipswich a 3, Liverpool a 2, Bournemouth e Nottingham Forest a 1, chiudono a zero Fulham, Coventry, Crystal Palace, Tottenham e Aston Villa. Le curiosità non mancano: la sorpresa di inizio stagione è l’Hull City, neopromosso e a punteggio pieno senza aver ancora subito gol, che sabato sera ospita un Aston Villa fermo a zero punti e zero reti segnate, stesso bottino del Tottenham. Il City riparte forte nella prima stagione del dopo Guardiola, mentre il Liverpool, campione due stagioni fa, insegue dopo due pareggi. Curioso anche il ritorno del Coventry nella massima serie a un quarto di secolo dall’ultima volta: sabato la neopromossa fa visita proprio ai Citizens.

  • Ipswich Town-Liverpool, venerdì ore 21:00
  • Newcastle-Bournemouth, sabato ore 13:30
  • Brentford-Sunderland, sabato ore 16:00
  • Nottingham Forest-Tottenham, sabato ore 16:00
  • Manchester City-Coventry City, sabato ore 16:00
  • Fulham-Crystal Palace, sabato ore 16:00
  • Brighton-Leeds, sabato ore 16:00
  • Hull City-Aston Villa, sabato ore 18:30
  • Everton-Manchester United, domenica ore 15:00
  • Arsenal-Chelsea, domenica ore 17:30

Risultati Scommesse Premier League 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (20-14-1, +2.60 unità)

PREMIER LEAGUE 2026-2027 (1-1, -0.25 unità)
Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌
Chelsea-Brighton: OVER 2.5 @1.75✅

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