Pronostico Manchester City-Sunderland: analisi, quote e scommesse 5° giornata di Premier League del 20-09-2026

Pronostico City-Sunderland 20 settembre 2026
Pronostici Premier League
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17 Settembre 2026

Nel fine settimana in Inghilterra si gioca la 5° giornata di Premier League e tra le sfide più interessanti per le scommesse sul campionato di calcio inglese abbiamo scelto lo scontro di domenica pomeriggio all’Etihad Stadium. Pronostico City-Sunderland 20 settembre 2026.

Pronostico City-Sunderland 20 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Manchester City-Sunderland, match della 5° giornata di Premier League 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato inglese.

Il Manchester City è reduce dalla vittoria di misura per 1-0 nel derby di Manchester contro lo United, e rimane l’unica squadra del campionato di calcio inglese a punteggio pieno, assieme ai campioni in carica dell’Arsenal, con appena 2 gol al passivo dopo le prime 4 giornate di Premier. La squadra di Enzo Maresca deve fare a meno di Phil Foden, squalificato a causa del cartellino rosso rimediato nel derby. Resta ai box anche l’esterno Jérémy Doku per un problema al polpaccio. Tra i pali confermatissimo Gianluigi Donnarumma, mentre in attacco il punto di riferimento assoluto sarà Erling Haaland, supportato sulla trequarti da Cherki e Bernardo Silva.

Il Sunderland invece arriva dallo 0-2 interno contro l’Arsenal e nelle prime 4 giornate ha messo insieme solo 3 reti col proprio attacco, buoni per quattro punti raccolti dal successo di misura sul Fulham (1-0) e dal 1-1 sul campo del Brentford. Il tecnico Régis Le Bris non ha particolari problemi in infermeria e dovrebbe schierare la formazione tipo. In mediana spazio alla diga formata dall’esperto Granit Xhaka e da Geertruida. In avanti confermato il tandem composto dal giovane Rigg sulla trequarti e dall’olandese Brian Brobbey come unica punta.

Pronostico City-Sunderland 20 settembre 2026

Pronostico City-Sunderland 20 settembre 2026

Probabili Formazioni Manchester City-Sunderland

MANCHESTER CITY (4-3-2-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Reijnders, Nico González, Bernardo Silva; Cherki, Semenyo; Haaland

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Geertruida; Rigg, Le Fée, Adingra; Brobbey.

Guida TV Calcio: dove vedere Manchester City-Sunderland?

La partita Manchester City-Sunderland sarà trasmessa in diretta TV esclusiva sui canali di Sky Sport, sui canali dedicati alla Premier League e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Manchester City-Sunderland

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Manchester City-Sunderland
20/09/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.285.7510.00
1.295.759.10
1.285.6010.00
1.295.7510.00
1.285.759.00

Le nostre scommesse su Manchester City-Sunderland

Come la scorsa settimana contro l’Arsenal, anche per questo weekend il nostro esperto di calcio inglese, Morfeo, gioca un Gol NO nella partita del Sunderland che è chiamato ad un altro impegno contro una delle big del calcio inglese, a cui sarà difficile segnare in trasferta, il Manchester City, inoltre il Sunderland ha giocato anche in Europa League in settimana (altro Gol No ma vincente in questo caso per il Sunderland che ha vinto 1-0 con l’AZ Alkmaar).

PRONOSTICO: GOL NO @1.80

Risultati Scommesse Premier League 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (20-14-1, +2.60 unità)

PREMIER LEAGUE 2026-2027 (3-1,+1.20 unità)
Hull-Manchester United: OVER 2.5 @1.66❌
Chelsea-Brighton: OVER 2.5 @1.75✅
Arsenal-Chelsea: GOL SI @1.75✅
Sunderland-Arsenal: GOL NO @1.70✅

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