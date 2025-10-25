Pronostico Fiorentina-Bologna: analisi e scommesse sul derby dell’Appennino del 26 ottobre 2025

Pronostico Fiorentina-Bologna 26 ottobre 2025
25 Ottobre 2025

Il cosiddetto derby dell’Appennino si gioca domenica alle ore 18:00 dallo Stadio Franchi di Firenze, per l’8° giornata di Serie A, con la viola che dopo il 3-0 a Vienna in Conference League, cerca di sbloccarsi anche in campionato, ma attenzione al Bologna, a sua volta reduce da una vittoria in Europa ed in buona forma in questo avvio stagionale. Pronostico Fiorentina-Bologna 26 ottobre 2025.

Pronostico Fiorentina-Bologna 26 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Bologna, match della 8° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna è l’avversario contro cui la Fiorentina ha vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A: 58 su 146, completano 46 pareggi e 42 successi rossoblù. Equilibrio perfetto nelle ultime otto sfide tra Fiorentina e Bologna in Serie A, con quattro vittorie per parte.

Per la seconda volta nella sua storia la Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime sette partite giocate in un campionato di Serie A. La Fiorentina ha perso le prime tre partite casalinghe in una stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia.

Il Bologna arriva da due successi di fila senza subire gol in campionato (4-0 contro il Pisa e 2-0 contro il Cagliari). Il Bologna è la squadra che ha registrato il valore di Expected Goals contro più basso di questo campionato (5.8); i rossoblù hanno subito esattamente la metà delle reti della Fiorentina nel torneo in corso (5 vs 10), con solo il Torino (13) che ha fatto peggio dei viola.

Probabili Formazioni Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Gudmundsson, Fazzini; Kean. All. Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Bologna?

Fiorentina-Bologna, domenica 26 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Fiorentina-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Fiorentina-Bologna
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.703.102.75
2.703.102.70
2.603.102.80
2.603.102.70
2.703.152.75

Le nostre scommesse su Fiorentina-Bologna

La Fiorentina è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (10V, 3N), registrando ben nove clean sheet nel periodo. 

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE 1X @1.45

Risultato esatto e scommesse marcatori Fiorentina-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-3.

Riccardo Orsolini – autore di cinque gol nel campionato in corso, esattamente tanti quanti quelli realizzati dall’intera squadra della Fiorentina – potrebbe segnare in cinque partite di fila per la prima volta in carriera in Serie A. Il classe ’97, con 14 reti, è anche il miglior marcatore nell’anno solare 2025 in Serie A (record per lui di gol in un singolo anno solare nel torneo).

