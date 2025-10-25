Il cosiddetto derby dell’Appennino si gioca domenica alle ore 18:00 dallo Stadio Franchi di Firenze, per l’8° giornata di Serie A, con la viola che dopo il 3-0 a Vienna in Conference League, cerca di sbloccarsi anche in campionato, ma attenzione al Bologna, a sua volta reduce da una vittoria in Europa ed in buona forma in questo avvio stagionale. Pronostico Fiorentina-Bologna 26 ottobre 2025.

Pronostico Fiorentina-Bologna 26 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fiorentina-Bologna, match della 8° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Bologna è l’avversario contro cui la Fiorentina ha vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A: 58 su 146, completano 46 pareggi e 42 successi rossoblù. Equilibrio perfetto nelle ultime otto sfide tra Fiorentina e Bologna in Serie A, con quattro vittorie per parte.

Per la seconda volta nella sua storia la Fiorentina non ha vinto alcuna delle prime sette partite giocate in un campionato di Serie A. La Fiorentina ha perso le prime tre partite casalinghe in una stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia.

Il Bologna arriva da due successi di fila senza subire gol in campionato (4-0 contro il Pisa e 2-0 contro il Cagliari). Il Bologna è la squadra che ha registrato il valore di Expected Goals contro più basso di questo campionato (5.8); i rossoblù hanno subito esattamente la metà delle reti della Fiorentina nel torneo in corso (5 vs 10), con solo il Torino (13) che ha fatto peggio dei viola.

Probabili Formazioni Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Gudmundsson, Fazzini; Kean. All. Pioli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Fiorentina-Bologna?

Fiorentina-Bologna, domenica 26 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Fiorentina-Bologna

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fiorentina-Bologna

La Fiorentina è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (10V, 3N), registrando ben nove clean sheet nel periodo.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE 1X @1.45

Risultato esatto e scommesse marcatori Fiorentina-Bologna

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-3.

Riccardo Orsolini – autore di cinque gol nel campionato in corso, esattamente tanti quanti quelli realizzati dall’intera squadra della Fiorentina – potrebbe segnare in cinque partite di fila per la prima volta in carriera in Serie A. Il classe ’97, con 14 reti, è anche il miglior marcatore nell’anno solare 2025 in Serie A (record per lui di gol in un singolo anno solare nel torneo).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.