Pronostici Serie A: analisi e scommesse Atalanta-Fiorentina, 13° giornata di campionato del 30-11-2025

Pronostici Serie A
27 Novembre 2025

Partita molto delicata quella valida per la 13° giornata di Serie A, domenica alle ore 18:00 a Bergamo, tra due squadre che stanno deludendo e che hanno cambiato in panchina, soprattutto la Viola, mentre la Dea ha dato segnali di ripresa con Palladino dopo un convincente 3-0 in trasferta in Champions in settimana. Pronostico Atalanta-Fiorentina 30 novembre 2025.

Pronostico Atalanta-Fiorentina 30 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Fiorentina match della 13° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Fiorentina ha vinto ben cinque delle ultime otto sfide contro l’Atalanta in Serie A (1N, 2P) anche se l’Atalanta ha però vinto quattro delle ultime sette gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1N, 2P), tra cui la più recente – 3-2 il 15 settembre 2024. Atalanta e Fiorentina si affronteranno con meno di 15 punti in classifica a testa dopo la 12ª giornata di Serie A per la prima volta dal 12 gennaio 1987.

L’Atalanta non ha trovato il successo per otto partite di fila in Serie A (5N, 3P) per la prima volta dal periodo tra il dicembre 2015 e il marzo 2016 (14 match); inoltre, dopo i ko contro Udinese, Sassuolo e Napoli, può perdere quattro gare consecutive nel torneo per la prima volta da gennaio 2016. L’Atalanta ha vinto appena tre delle 17 gare disputate nel 2025 in casa in Serie A, a fronte di nove pareggi e cinque sconfitte; in particolare, la Dea è la squadra che ha pareggiato più incontri domestici nel periodo. Nella sua storia, non è mai accaduto che registrasse 10 segni X in match interni in un singolo anno solare.

Prima di questa stagione, la Fiorentina non aveva mai raccolto meno di sette punti nelle prime 12 giornate di Serie A, frutto di sei pareggi e sei sconfitte; quattro di questi pareggi sono arrivati in trasferta, record condiviso con il Pisa nel torneo in corso. La Fiorentina ha pareggiato entrambe le gare di Serie A con Paolo Vanoli in panchina.  

Pronostico Atalanta-Fiorentina 30 novembre 2025

Probabili Formazioni Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

FIORENTINA (4-3-1-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Atalanta-Fiorentina?

Atalanta-Fiorentina, domenica 30 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Atalanta-Fiorentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Atalanta-Fiorentina
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.723.604.75
1.733.754.75
1.733.754.60
1.733.754.60
1.733.754.75

Le nostre scommesse su Atalanta-Fiorentina

Da un lato, la Fiorentina è la squadra che ha subito più gol su palla inattiva in questa Serie A (10); dall’altro, tuttavia, l’Atalanta è la formazione che ha trovato meno reti da fermo nel torneo in corso (due). Per noi questa è una partita da no bet sotto tutti gli aspetti.

PRONOSTICO: NO BET

Risultato esatto e scommesse marcatori Atalanta-Fiorentina

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-3.

Ademola Lookman ha contribuito a sei reti nelle cinque gare disputate in campionato contro la Fiorentina, trovando il gol in quattro di queste partite e servendo due assist – contro nessuna squadra ha partecipato a più marcature in Serie A (sei anche contro l’Empoli). Tuttavia, l’attaccante dell’Atalanta ha registrato una rete o un assist ogni 529 minuti nel torneo in corso (un centro), a fronte di una media di uno ogni 113 minuti nella scorsa stagione.

