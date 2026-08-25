Pronostici Serie A: le quote antepost dopo la prima giornata. Inter sempre più in pole per lo scudetto, Malen svetta subito tra i capocannonieri

Risultati Serie A Giornata 1
Pronostici Serie A
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25 Agosto 2026

La prima giornata del campionato di calcio italiano vede vincere tutte le big, in particolare i campioni in carica dell’Inter, sempre più favoriti per il bis scudetto secondo gli aggiornamenti delle quote antepost. Vediamo anche come sono le lavagne sulla retrocessione, capocannoniere e anche uno sguardo alla Serie B con le quote promozione dal campionato cadetto. Risultati Serie A Giornata 1.

Risultati Serie A Giornata 1: le big partono vincendo

Col netto 4-0 della Roma nel posticipo contro la Fiorentina, si è conclusa la 1° giornata di Serie A 2026-2027. Un lunedì vincente anche per l’altra romana, la Lazio che passa 1-0 a Bologna. Nel weekend esultano anche il Milan, che batte 2-1 il Torino in trasferta, e vittorie fuori casa anche per la Juventus (1-0 a Frosinone) e per il Napoli (2-0 a Genoa). Il campionato era iniziato con i campioni in carica dell’Inter che hanno rifilato un netto 4-1 alla neo promossa Monza.

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Quote Scudetto: Inter subito in fuga

Pronti-via e l’Inter dà subito un segnale forte al campionato. Un 4-1 al Monza ma soprattutto, al di là del risultato, una prestazione di alto livello che conferma le ambizioni degli uomini di Chivu per il secondo scudetto consecutivo. È quanto emerge anche dalle quote dei betting analyst di 888sport e Betflag, che propongono il bis nerazzurro tra 1,65 e 1,90. 

Decisamente più staccato il terzetto di inseguitori, composto da Juventus (a 5,10), Milan e Napoli (entrambi a 5,60), tutte squadre che hanno cominciato bene la stagione ma, per motivi diversi, hanno attraversato un’estate di grandi cambiamenti e hanno bisogno di tempo per trovare i giusti equilibri. Quote da outsider, infine, per il Como, in lavagna a 29,00.

Capocannoniere: Malen sulle orma di Batistuta

Donyell Malen ricomincia da dove aveva terminato lo scorso anno, supera Batistuta e ora punta il trono dei bomber. Tre gol che fanno volare la Roma e che permettono all’olandese di raggiungere quota 17 centri in 19 partite in giallorosso, facendo meglio dei 15 di BatiGol. Ma, soprattutto, è una tripletta che ribalta gli equilibri per la corsa al capocannoniere: infatti, Malen passa in vantaggio nelle quote del capocannoniere, proposto tra 3,50 e 3,75 dai betting analyst di Better e William Hill. 

Superato Lautaro Martinez, a secco alla prima contro il Monza e in lavagna ora tra 5,50 e 6,50. Più staccato il resto del gruppone, con Gonçalo Ramos a 11,00 e Anastasios Douvikas a 13,00; a 15,00 appaiati Marcus Thuram e Moise Kean, mentre a 17,00 ecco Rasmus Hojlund e Pio Esposito.

Risultati Serie A Giornata 1

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Retrocessione: la vittoria non basta, i book condannano il Lecce

La vittoria nello scontro salvezza della prima giornata contro il Venezia non “salva” il Lecce, che rimane tra le squadre più vicine alla retrocessione. È il verdetto dei betting analyst di Goldbet e Better, che propongono a 1,90 il ritorno in B degli uomini di Eusebio Di Francesco, una quota di fatto invariata rispetto a pochi giorni fa. Stabile anche la situazione dei lagunari, che dopo l’inciampo alla prima uscita di campionato sono in lavagna a 2,25 per la retrocessione. 

La sconfitta arrivata contro la Juventus dopo una prova in generale positiva, poi, “condanna” il Frosinone, che per i bookie rimane la squadra più vicina a scendere in B, a quota 1,30. Situazione molto complicata anche per il Monza, altra neopromossa a forte rischio retrocessione a 1,55 volte la posta. A 3,00, poi, il Cagliari nonostante la vittoria esterna sul Parma, proposto in B a 3,25.

Serie B: ok il Palermo, steccano Verona e Pisa

Un veloce sguardo anche al campionato cadetto di Serie B dopo la prima giornata, e alle quote antepost per la promozione. La nuova stagione della Serie B inizia nel segno del Palermo, grande protagonista del calciomercato estivo, galvanizzato dalla vittoria sul Lecce in Coppa Italia e subito a segno con tre punti, ai danni della Juve Stabia, nella prima giornata di campionato. L’1-0 del Barbera conferma i rosanero come primi indiziati dei bookmaker per la vittoria del titolo cadetto, a 2,25 su Planetwin365, in discesa rispetto al 2,85 della settimana scorsa. 

Il rivale più pericoloso, in lavagna, resta il Verona di Marco Baroni, nonostante la sconfitta interna contro l’Ascoli. I veneti salgono però da 3,25 a 4,00. Completa il podio dei favoriti un’altra squadra fresca di retrocessione dalla Serie A: la Cremonese di Marco Giampaolo. Ma con il ko di Empoli i grigiorossi perdono terreno, da 5,50 a 6,00. Il colpo dei toscani è invece proposto a 12,00. Steccano l’esordio i corregionali del Pisa, battuti in casa dal Padova ma ancora offerti a 11,00. Si deve accontentare di un pareggio a Cesena la nuova Sampdoria di Bernardo Corradi. L’impresa blucerchiata vale 15,00 volte la posta.

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