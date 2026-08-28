Buona la prima per i rosanero all’avvio del campionato di calcio cadetto dove sono i favoriti per la vittoria finale. Anche per la 2° giornata di Serie B andiamo sul Palermo che è attesa sul campo della neo promossa Arezzo che a sua volta ha esordito con un bel successo in trasferta ad Avellino. Pronostico Arezzo-Palermo 30 agosto 2026.

Pronostico Arezzo-Palermo 30 agosto 2026: analisi e statistiche

Le analisi di Arezzo-Palermo, match valido per la 2° giornata di Serie B 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Eccellente esordio per l’Arezzo, capace di espugnare l’ostico campo di Avellino per 2-1 grazie alle reti di Ciani e Ionita che hanno ribaltato lo svantaggio iniziale.

Attenzione al Palermo con i i rosanero, considerati tra i grandi favoriti per la promozione diretta in Serie A, che hanno iniziato la stagione con una solida vittoria interna al Renzo Barbera contro la Juve Stabia, mandandoci subito in cassa con le scommesse sul campionato di calcio cadetto.

Probabili Formazioni Arezzo-Palermo

Arezzo (4-3-3): Trombini; Lazzarini, Del Fabro, Gigli, Coccia; Renzi, Mawuli, Ionita; Pattarello, Gucci, Tavernelli.

Palermo (4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund; Segre, Blin, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano.

Guida TV Calcio: dove vedere Arezzo-Palermo?

Il match di Serie B tra Arezzo e Palermo si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 19:00 allo stadio Comunale Città di Arezzo. La gara sarà visibile in diretta streaming sulle piattaforme DAZN e Amazon Prime Video (tramite canale tematico abilitato).

Migliori quote per Arezzo-Palermo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Arezzo-Palermo

Le due squadre tornano a sfidarsi nel campionato cadetto a grandissima distanza di tempo: l’ultimo precedente in Serie B risale a oltre 40 anni fa, precisamente al 1985, gara che si concluse con un pareggio a reti inviolate (0-0). Come abbiamo fatto per l’esordio, anche per la seconda giornata puntiamo sul Palermo, ma con rimborso in caso di pareggio grazie all’Asian Handicap, visto che questa volta i rosanero saranno impegnati in trasferta.

PRONOSTICO: 2 +0 (AH) @1.60

Risultati Scommesse Serie B 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (23-12-1, +7.36 unità)

SERIE B 2026-2027 (1-0, +0.65 unità)

Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.