Dopo aver visto i primi aggiornamenti e quote antepost della Serie A, scendiamo in cadetteria per dare un occhio anche qui alle lavagne per le scommesse stagionali sulla Serie B 2026-2027. Per i book sarà finalmente l’anno del ritorno nella massima serie del Palermo. Quote Antepost Serie B 26-27.

Quote Antepost Serie B 26-27: le favorite per il campionato cadetto

Vincere per tornare in Serie A a dieci anni dall’ultima partecipazione: il Palermo si presenta alla nuova stagione di Serie B 2026-2027 con grandi ambizioni e si prepara a sfidare le tre squadre appena retrocesse in B per il titolo. I betting analyst di Goldbet e Planetwin365 vedono gli uomini di Filippo Inzaghi in prima fila, a quota @3,50, per ottenere il primo posto che vorrebbe dire promozione diretta evitando le insidie dei playoff, che li hanno visti eliminati anzitempo negli ultimi tre campionati.

La rivale principale per la vittoria del titolo di Serie B è il Verona, in lavagna @2,50: i gialloblù, che ritrovano Marco Baroni dopo l’impresa della salvezza nel 2023/2024, puntano al pronto ritorno nel massimo campionato da prime della classe.

Stesso obiettivo per le altre due squadre appena scese dalla Serie A, ovvero la Cremonese del confermato Marco Giampaolo, proposta @5,00, e il Pisa di Paolo Bianco che, dopo aver trascinato il Monza fino alla A passando per i playoff, punta direttamente al primo posto (a quota @8,00) con i toscani.

Le possibili sorprese di Serie B

La Serie B, si sa, è un campionato molto duro e che lascia spesso spazio alle sorprese: proprio per questo, sono diverse le squadre che partono da outsider ma che sperano di guadagnarsi un ruolo da protagoniste. Occhio, quindi, alla Sampdoria, che dopo stagioni difficili spera di poter finalmente svoltare e vede @12 volte la posta la vittoria del campionato.

Segue l’Empoli a quota @20,00, mentre si sale a @50,00 per il Modena. Attenzione, poi, al Catanzaro, che dopo la finale playoff della scorsa stagione (persa proprio contro il Monza), sogna il titolo @75,00, stessa quota di Padova, Juve Stabia e Cesena.

Programma Serie B 2026-2027 e primi big match

Il campionato cadetto prenderà il via venerdì 21 agosto 2026 con il consueto Open Day d’anticipo, per poi concludersi con l‘ultima giornata programmata nel weekend del 14-16 maggio 2027. I primi grandi big match della stagione si concentrano già nelle primissime giornate:

1ª Giornata (22-23 agosto 2026): Spiccano immediatamente gli scontri d’alta quota Palermo-Juve Stabia, Empoli-Cremonese e la sfida storica Cesena-Sampdoria.

2ª Giornata (29 agosto 2026): Subito spazio al sentito derby veneto Padova-Hellas Verona.

3ª Giornata (7 settembre 2026): Il posticipo del lunedì sera regala il grande classico del Sud Palermo-Sampdoria

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