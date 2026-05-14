Il campionato cadetto ha iniziato la sua post-season con i primi match, per esempio il successo della Juve Stabia a Modena, con le Vespe che si sono regalate le semifinali dei Playoffs Serie B per continuare a sognare la promozione nella massima serie, ma ci sarà da affrontate il Monza. Pronostico Juve Stabia-Monza 16 maggio 2026.

Pronostico Juve Stabia-Monza 16 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juve Stabia-Monza match dei Playoffs di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Dopo un finale di regular season tutt’altro che indimenticabile (una vittoria, tre pareggi e una sconfitta), la Juve Stabia ha mostrato tutta la sua qualità nei quarti di finale in gara secca contro il Modena. In terra emiliana successo per 1-0 con rete nel finale di Kevin Zeroli.

Per il Monza, invece, alla luce del terzo posto conquistato al termine della stagione regolare, si tratta dell’esordio in questi playoff promozione. In casa brianzola la delusione è grande, per una promozione diretta sfumata proprio sul più bello: decisiva la sconfitta nella penultima giornata contro il Mantova. Ora i brianzoli hanno l’opportunità di rimediare: l’obiettivo è vincere, magari con più gol di scarto, per rendere il ritorno una formalità.

Probabili Formazioni Juve Stabia-Monza

Juve Stabia (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Diakitè; Carissoni, Zeroli, Mosti, Correia, Cacciamani; Maistro; Okoro. Allenatore: Abate.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Bakoune, Hernani, Pessina, Lucchesi; Colpani, Cutrone; Petagna. Allenatore: Bianco.

Guida TV Calcio: dove vedere Juve Stabia-Monza?

Il match tra Juve Stabia e Monza si gioca sabato 16 maggio, con calcio d’inizio fissato alle 20:00. La gara è trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Non è l’unica opzione: l’evento si può seguire anche su Amazon Prime Video, abbonandosi al servizio a pagamento LaB Channel.

Migliori quote per Juve Stabia-Monza

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Juve Stabia-Monza

Il Monza ha un grande potenziale offensivo con il rinato Petagna, in vantaggio su Dany Mota e Keita Baldé, mentre qualche metro più indietro ecco dei veri e propri lussi per la categoria come Pessina, Cutrone e Colpani. I brianzoli hanno vinto 2-1 l’ultimo scontro con le Vespe e secondo noi faranno di tutto per vincere già l’andata in trasferta, col Monza che ha il potenziale per farlo.

PRONOSTICO: VITTORIA MONZA @1.95

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (22-11-1, +7.61)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

Modena-Monza: GOL NO @1.77❌

Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅

Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌

Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣

Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌

Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅

Modena-Carrarese: 1 @1.70✅

Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅

Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌

Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌

Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅

Cesena-Frosinone: OVER 2.5 @1.68✅

Monza-Venezia: GOL SI @1.68✅

Bari-Modena: OVER 2.25 (AH) @1.85✅

Frosinone-Palermo: UNDER 3.0 @1.75✅

Sampdoria-Monza: GOL SI @1.95❌

Monza-Modena: 1 @1.75✅

Empoli-Avellino: GOL NO @1.91✅

Sudtirol-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.73✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.