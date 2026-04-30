La 37° giornata di Serie B si gioca tutta in contemporanea nella giornata di venerdì primo maggio, e per i nostri pronostici sul campionato di calcio cadetto ci soffermiamo sullo scontro del Castellani di Empoli, dove arriva l’Avellino. Pronostico Empoli-Avellino 1 maggio 2026.

Pronostico Empoli-Avellino 1 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Empoli-Avellino match della 37° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

L’Empoli (6° posto) è reduce da un pareggio esterno per 1-1 contro il Palermo. In casa i toscani hanno costruito le loro fortune, perdendo solo 3 volte in tutto il campionato. L’obiettivo è mantenere la posizione privilegiata nella griglia Play-off.

L’Avellino (14° posto) arriva da una fondamentale vittoria interna per 2-0 contro il Bari, che ha dato ossigeno alla classifica. Tuttavia, il rendimento in trasferta resta il punto debole, con una sola vittoria nelle ultime cinque uscite fuori casa.

Probabili Formazioni Empoli-Avellino

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Viti, Ismajli, Goglichidze; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Russo; Patierno, Vano.

Guida TV Calcio: dove vedere Empoli-Avellino

L’Empoli ospita l’Avellino allo Stadio Carlo Castellani sabato 2 maggio 2026 alle ore 14:00, in una sfida valida per la 36ª giornata di Serie B ed è trasmessa integralmente da DAZN.

Migliori quote per Empoli-Avellino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Empoli-Avellino

Storicamente, il Castellani è un campo ostico per l’Avellino, che non vince in Toscana dal 2015. Il match d’andata al Partenio-Lombardi (dicembre 2025) si è concluso con un pareggio per 0-0 e anche per questo scontro di ritorno non vediamo entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL NO @1.91

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (20-11-1, +5.97)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

Modena-Monza: GOL NO @1.77❌

Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅

Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌

Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣

Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌

Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅

Modena-Carrarese: 1 @1.70✅

Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅

Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌

Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌

Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅

Cesena-Frosinone: OVER 2.5 @1.68✅

Monza-Venezia: GOL SI @1.68✅

Bari-Modena: OVER 2.25 (AH) @1.85✅

Frosinone-Palermo: UNDER 3.0 @1.75✅

Sampdoria-Monza: GOL SI @1.95❌

Monza-Modena: 1 @1.75✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.