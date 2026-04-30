Pronostico Empoli-Avellino: analisi, probabili formazioni, guida tv e scommesse 37° giornata Serie B del 1 maggio 2026

Pronostico Empoli-Avellino 1 maggio 2026
Pronostici Serie B
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30 Aprile 2026

La 37° giornata di Serie B si gioca tutta in contemporanea nella giornata di venerdì primo maggio, e per i nostri pronostici sul campionato di calcio cadetto ci soffermiamo sullo scontro del Castellani di Empoli, dove arriva l’Avellino. Pronostico Empoli-Avellino 1 maggio 2026.

Pronostico Empoli-Avellino 1 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Empoli-Avellino match della 37° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

L’Empoli (6° posto) è reduce da un pareggio esterno per 1-1 contro il Palermo. In casa i toscani hanno costruito le loro fortune, perdendo solo 3 volte in tutto il campionato. L’obiettivo è mantenere la posizione privilegiata nella griglia Play-off.

L’Avellino (14° posto) arriva da una fondamentale vittoria interna per 2-0 contro il Bari, che ha dato ossigeno alla classifica. Tuttavia, il rendimento in trasferta resta il punto debole, con una sola vittoria nelle ultime cinque uscite fuori casa.

Pronostico Empoli-Avellino 1 maggio 2026

Pronostico Empoli-Avellino 1 maggio 2026

Probabili Formazioni Empoli-Avellino

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Viti, Ismajli, Goglichidze; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Russo; Patierno, Vano.

Guida TV Calcio: dove vedere Empoli-Avellino

L’Empoli ospita l’Avellino allo Stadio Carlo Castellani sabato 2 maggio 2026 alle ore 14:00, in una sfida valida per la 36ª giornata di Serie B ed è trasmessa integralmente da DAZN.

Migliori quote per Empoli-Avellino

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Empoli-Avellino
01/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.253.253.25
2.203.203.30
2.203.153.25
2.253.253.25
2.203.203.25

Le nostre scommesse su Empoli-Avellino

Storicamente, il Castellani è un campo ostico per l’Avellino, che non vince in Toscana dal 2015. Il match d’andata al Partenio-Lombardi (dicembre 2025) si è concluso con un pareggio per 0-0 e anche per questo scontro di ritorno non vediamo entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL NO @1.91

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (20-11-1, +5.97)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌
Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅
Modena-Carrarese: 1 @1.70✅
Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅
Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌
Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌
Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅
Cesena-Frosinone: OVER 2.5 @1.68✅
Monza-Venezia: GOL SI @1.68✅
Bari-Modena: OVER 2.25 (AH) @1.85✅
Frosinone-Palermo: UNDER 3.0 @1.75✅
Sampdoria-Monza: GOL SI @1.95❌
Monza-Modena: 1 @1.75✅

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