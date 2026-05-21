In Serie B non solo playoffs, e non si pensa solo a salire nella massima serie, ma ci si gioca anche la permanenza nella cadetteria con la sfida di ritorno dei playout che vedrà di fronte Sudtirol e Bari dopo lo 0-0 del match d’andata in Puglia. Pronostico Sudtirol-Bari 22 maggio 2026.
Pronostico Sudtirol-Bari 22 maggio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Sudtirol-Bari match dei Playout di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Il match di andata allo Stadio San Nicola è terminato 0-0. In virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare, il Südtirol si salverà con due risultati su tre (vittoria o pareggio). La gara di andata ha visto il Südtirol leggermente più pericoloso sul piano degli Expected Goals (0.89 xG creati contro i 0.71 del Bari), colpendo anche una traversa nel finale con Davi.
Il Bari è obbligato esclusivamente a vincere nei 90 minuti per non retrocedere in Serie C, ma fatica molto a ribaltare le situazioni di svantaggio (vince solo il 9% delle partite in cui subisce per primo il gol), rendendo l’approccio alla gara fondamentale per i pugliesi.
Probabili Formazioni Sudtirol-Bari
SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait (o Frigerio), Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Pecorino, Merkaj.
BARI (4-3-1-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Esteves, Maggiore, Piscopo; Pagano; Moncini, Rao.
Guida TV Calcio Serie B dove vedere Sudtirol-Bari?
La partita di ritorno dei playout di Serie B tra Südtirol e Bari si giocherà venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20:00 allo Stadio Druso di Bolzano e sarà trasmessa in esclusiva diretta sulla piattaforma DAZN.
Migliori quote per Sudtirol-Bari
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Sudtirol-Bari
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24/05/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.95
|3.40
|3.75
|1.91
|3.30
|4.20
|1.97
|3.60
|3.65
|1.95
|3.40
|3.75
|1.95
|3.35
|3.75
Le nostre scommesse su Sudtirol-Bari
Come per la sfida di andata (0-0) anche per il ritorno di aspettiamo due formazioni attente, che si giocano davvero tanto, e andiamo con meno di tre gol totali nei 90 minuti, risultato uscito in tutte e 3 le ultime partite dei padroni di casa e in 3 delle ultime 4 partite dei pugliesi. Sono inoltre 5 gli Under tra queste due formazioni negli ultimi 6 scontri diretti, con ben tre 0-0, tra cui la sfida dell’andata nella stagione regolare giocata allo Stadio Marco Druso di Bolzano.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.75
Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Sudtirol-Bari
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 1-0, 1-2.
Risultati Scommesse Serie B 2025-2026
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (22-12-1, +6.61)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌
Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅
Modena-Carrarese: 1 @1.70✅
Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅
Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌
Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌
Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅
Cesena-Frosinone: OVER 2.5 @1.68✅
Monza-Venezia: GOL SI @1.68✅
Bari-Modena: OVER 2.25 (AH) @1.85✅
Frosinone-Palermo: UNDER 3.0 @1.75✅
Sampdoria-Monza: GOL SI @1.95❌
Monza-Modena: 1 @1.75✅
Empoli-Avellino: GOL NO @1.91✅
Sudtirol-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.73✅
Juve Stabia-Monza: 2 @1.95❌
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.