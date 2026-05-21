Pronostico Sudtirol-Bari: analisi, guida tv e scommesse sul ritorno dei playout di Serie B del 22 maggio 2026

Pronostico Sudtirol-Bari 22 maggio 2026
Pronostici Serie B
Avatar
di
21 Maggio 2026

In Serie B non solo playoffs, e non si pensa solo a salire nella massima serie, ma ci si gioca anche la permanenza nella cadetteria con la sfida di ritorno dei playout che vedrà di fronte Sudtirol e Bari dopo lo 0-0 del match d’andata in Puglia. Pronostico Sudtirol-Bari 22 maggio 2026.

Pronostico Sudtirol-Bari 22 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sudtirol-Bari match dei Playout di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il match di andata allo Stadio San Nicola è terminato 0-0. In virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare, il Südtirol si salverà con due risultati su tre (vittoria o pareggio).  La gara di andata ha visto il Südtirol leggermente più pericoloso sul piano degli Expected Goals (0.89 xG creati contro i 0.71 del Bari), colpendo anche una traversa nel finale con Davi.

Il Bari è obbligato esclusivamente a vincere nei 90 minuti per non retrocedere in Serie C, ma fatica molto a ribaltare le situazioni di svantaggio (vince solo il 9% delle partite in cui subisce per primo il gol), rendendo l’approccio alla gara fondamentale per i pugliesi.

Probabili Formazioni Sudtirol-Bari

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait (o Frigerio), Tronchin, Casiraghi, S. Davi; Pecorino, Merkaj.

BARI (4-3-1-2): Cerofolini; Mantovani, Odenthal, Nikolaou, Dorval; Esteves, Maggiore, Piscopo; Pagano; Moncini, Rao.

Pronostico Sudtirol-Bari 22 maggio 2026

Pronostico Sudtirol-Bari 22 maggio 2026

Guida TV Calcio Serie B dove vedere Sudtirol-Bari?

La partita di ritorno dei playout di Serie B tra Südtirol e Bari si giocherà venerdì 22 maggio 2026 alle ore 20:00 allo Stadio Druso di Bolzano e sarà trasmessa in esclusiva diretta sulla piattaforma DAZN.

Migliori quote per Sudtirol-Bari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Sudtirol-Bari
24/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.953.403.75
1.913.304.20
1.973.603.65
1.953.403.75
1.953.353.75

Le nostre scommesse su Sudtirol-Bari

Come per la sfida di andata (0-0) anche per il ritorno di aspettiamo due formazioni attente, che si giocano davvero tanto, e andiamo con meno di tre gol totali nei 90 minuti, risultato uscito in tutte e 3 le ultime partite dei padroni di casa e in 3 delle ultime 4 partite dei pugliesi. Sono inoltre 5 gli Under tra queste due formazioni negli ultimi 6 scontri diretti, con ben tre 0-0, tra cui la sfida dell’andata nella stagione regolare giocata allo Stadio Marco Druso di Bolzano.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.75

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori per Sudtirol-Bari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-0, 1-0, 1-2.

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (22-12-1, +6.61)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌
Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅
Modena-Carrarese: 1 @1.70✅
Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅
Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌
Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌
Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅
Cesena-Frosinone: OVER 2.5 @1.68✅
Monza-Venezia: GOL SI @1.68✅
Bari-Modena: OVER 2.25 (AH) @1.85✅
Frosinone-Palermo: UNDER 3.0 @1.75✅
Sampdoria-Monza: GOL SI @1.95❌
Monza-Modena: 1 @1.75✅
Empoli-Avellino: GOL NO @1.91✅
Sudtirol-Juve Stabia: UNDER 2.5 @1.73✅
Juve Stabia-Monza: 2 @1.95❌

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Juve Stabia-Monza: analisi e scommesse andata semifinale Playoffs Serie B del 16-05-2026
Pronostici Serie B
Pronostico Juve Stabia-Monza: analisi e scommesse andata semifinale Playoffs Serie B del 16-05-2026
14 Maggio 2026
Pronostico Sudtirol-Juve Stabia: ultima giornata di Serie B tutta in campo venerdì 8 maggio 2026
Pronostici Serie B
Pronostico Sudtirol-Juve Stabia: ultima giornata di Serie B tutta in campo venerdì 8 maggio 2026
7 Maggio 2026
Pronostico Empoli-Avellino: analisi, probabili formazioni, guida tv e scommesse 37° giornata Serie B del 1 maggio 2026
Pronostici Serie B
Pronostico Empoli-Avellino: analisi, probabili formazioni, guida tv e scommesse 37° giornata Serie B del 1 maggio 2026
30 Aprile 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.