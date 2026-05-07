La stagione regolare del campionato di calcio cadetto si conclude con una 38° giornata di Serie B tutta in campo venerdì sera in contemporanea, compresa la sfida del Sudtirol che si gioca la salvezza contro una Juve Stabia già certa di giocare i playoffs per provare una storica promozione in A. Pronostico Sudtirol-Juve Stabia 8 maggio 2026.

Pronostico Sudtirol-Juve Stabia 8 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sudtirol-Juve Stabia match della 38° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Ultimo turno con una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi diversi. La Juve Stabia è già sicura di un posto nei playoff. Le “Vespe” sono la sorpresa del campionato e si trovano al 7° posto con 50 punti, sono educi da una sconfitta casalinga contro il Frosinone, ma la loro posizione playoff è consolidata. I campani hanno il record di pareggi della stagione (17 in 37 gare) e una difesa molto solida e vogliono provare a vincere per migliorare il piazzamento nella griglia playoff e garantirsi il fattore campo nei turni preliminari.

Il Sudtirol lotta per evitare i playout e garantire la permanenza nella categoria. biancorossi occupano attualmente il 15° posto con 40 punti. Il momento è critico con solo 3 punti raccolti nelle ultime 9 partite. Il Sudtirol arriva da una sconfitta per 1-0 contro la Sampdoria. Serve una vittoria per la certezza matematica della salvezza senza dipendere dai risultati di Empoli e Virtus Entella.

Probabili Formazioni Sudtirol-Juve Stabia

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; F. Davi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Verdi, S. Davi; Merkaj, Pecorino.

Juve Stabia (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro; Okoro.

Guida TV Calcio: dove vedere Sudtirol-Juve Stabia?

La partita si giocherà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:30 allo Stadio Druso di Bolzano. Diretta tv disponibile su DAZN e tramite il canale “La B Channel” su Amazon Prime Video.

Migliori quote per Sudtirol-Juve Stabia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sudtirol-Juve Stabia

All’andata 1-0 di misura delle Vespe mentre lo scorso anno in Sudtirolese finì 2-0 per i padroni di casa. Del resto si sfidano due delle migliori squadre da Under 2.5 gol totali del campionato di calcio cadetto. La Juve Stabia arriva da 4 partite a basso punteggio consecutive ed è ora O/U 16-21 in stagione mentre il Sudtirol è O/U 15-22 con appena 2.1 gol totali registrati nelle partite in casa di quest’anno.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (21-11-1, +6.88)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

Modena-Monza: GOL NO @1.77❌

Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅

Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌

Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣

Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌

Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅

Modena-Carrarese: 1 @1.70✅

Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅

Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌

Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌

Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅

Cesena-Frosinone: OVER 2.5 @1.68✅

Monza-Venezia: GOL SI @1.68✅

Bari-Modena: OVER 2.25 (AH) @1.85✅

Frosinone-Palermo: UNDER 3.0 @1.75✅

Sampdoria-Monza: GOL SI @1.95❌

Monza-Modena: 1 @1.75✅

Empoli-Avellino: GOL NO @1.91✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.