Allo Stadio Braglia un Modena che ha iniziato perfettamente la nuova stagione del campionato cadetto con 2 vittorie su 2, ospita l’Avellino nella 3° giornata di Serie B. Pronostico Modena-Avellino 6 settembre 2026.
Pronostico Modena-Avellino 6 settembre 2026: analisi e statistiche
Le analisi di Modena-Avellino, match valido per la 3° giornata di Serie B 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Avvio di stagione perfetto per i canarini, che si trovano a punteggio pieno a inizio campionato. Il Modena ha ottenuto due vittorie su due nelle prime giornate. Al debutto ha superato il Benevento in trasferta per 2-1, mentre nel secondo turno si è imposta nettamente sul campo della Cremonese con un perentorio 3-0.
I lupi cercano continuità e riscatto dopo una passata stagione chiusa a ridosso della zona playoff. L’Avellino si affida alla fantasia di Roberto Insigne e al peso offensivo di Cosimo Patierno per scardinare la retroguardia emiliana.
Probabili Formazioni Modena-Avellino
MODENA (3-5-2): Bagheria; Dellavalle, Adorni, Cauz; Imputato, Wiafe, Pyyhtiä, Arnaboldi, Cotali; Mendes, Gliozzi. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.
AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Missori, Izzo, Enrici, Cancellotti; Sounas, Palmiero, Besaggio; Insigne; Patierno, Russo. Allenatore: Michele Pazienza.
Guida TV Calcio: dove vedere Modena-Avellino?
La partita di Serie BKT tra Modena e Avellino si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00. La sfida è in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti televisivi del campionato di Serie B. Il match è inoltre visibile sui canali di LaB Channel.
Migliori quote per Modena-Avellino
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Modena-Avellino
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04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.80
|3.40
|4.75
|1.78
|3.37
|4.53
|1.80
|3.40
|4.50
|1.75
|3.30
|4.75
|1.77
|3.50
|4.50
Le nostre scommesse su Modena-Avellino
Il Modena sta facendo la differenza con la difesa che finora ha concesso una sola rete. Anche la retroguardia dell’Avellino non è male con 2 gol al passivo. Negli ultimi 5 precedenti tra queste due squadre non abbiamo mai visto 3 o più reti, andiamo con un altro Under.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.72
Risultati Scommesse Serie B 2026-2027
STAGIONE 2025-2026 (23-12-1, +7.36 unità)
SERIE B 2026-2027 (2-0, +1.25 unità)
Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅
Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅
Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.