Pronostici Liga Profesional Argentina. Andiamo a vedere un pò di calcio sudamericano visto che in Argentina continua il campionato di calcio maggiore e tra giovedì e venerdì si gioca la 23a giornata con alcune sfide interessanti come

Pronostici Liga Profesional Argentina: Union Santa Fe-Boca Juniors

La Primera Division Argentina si appresta a scendere in campo per la 23a giornata al via giovedì 6 luglio alle 21:30 ore italiane nell’Estadio 15 de Abril per Union Santa Fe-Boca Juniors. Di fronte due formazioni alle prese con obiettivi di classifica diametralmente opposti: padroni di casa in cerca di punti salvezza e ospiti impegnati a migliorare il proprio piazzamento in zona coppe.

L’Union De Santa Fe, allenato da Kily Gonzales, è reduce dalla sconfitta di misura sul campo dell’Atletico Tucuman che ha interrotto una striscia positiva di 6 risultati utili consecutivi. Il fattore campo potrebbe non incidere visto che l’Union rimane la peggior formazione come rendimenti interni.

Di contro il Boca Juniors, con in panchina Jorge Almiron, è alle prese con un non facile tentativo di avvicinarsi ad una posizione di classifica che possa permettergli di disputare la prossima Copa Libertadores complice un ruolino di marcia in trasferta deficitario /un solo successo nelle ultime sei uscite). Fuori casa il Boca ha all’attivo 6 sconfitte ed appena dieci punti conquistati.

Partita delicata per entrambe, dunque, ma non da tripla per i betting analyst che bancano leggermente favorita la formazione ospite con quota comunque alta @2,48, non molto distante in verità dal successo dell’Union proposto @3,10 volte la posta, con l’X del Pareggio @2,85.

Pronostici Liga Profesional Argentina: Argentinos Juniors-Instituto

La quota per la vittoria dei padroni di casa in Argentinos Juniors-Instituto AC Córdoba è scesa sotto @1.70, mentre noi ci siamo mossi per tempo nel canale VIP TELEGRAM BETTING MANIAC col nostro esperto di calcio sudamericano, striker151, che ci ha consigliato di puntare subito sull’Argentinos Jr in vista di un ulteriore calo di quota (che apriva intorno @1.90), e infatti così è stato con gli ospiti che avranno delle defezioni importanti sull’undici titolare.

Anche la motivazione non manca all’Argentinos Juniors che occupa attualmente il 10° posto in classifica a 32 punti, 2 in meno del Belgrano che occupa quello che è l’ultimo posto per le coppe. I padroni di casa devono riscattare la sconfitta per 0-1 in casa del Banfield l’ultimo turno, ma prima ne avevano vinte 3 di fila e questa è una squadra che sul proprio campo ha perso solo 2 volte, segnando 20 reti, il doppio di quelle incassate. L’Instituto è al 20° posto e in un qualche modo ha aiutato gli avversari che incontra oggi, battendo proprio il Belgrano lo scorso turno, una vittoria che in campionato mancava da 5 giornate però.

Inoltre gli ospiti sono una delle peggiori squadre del campionato in trasferta dove hanno vinto solo un paio di volta (2-1-7) con 9 gol segnati e 20 subiti, e nelle ultime 5 lontano da casa hanno sempre perso. Giochiamo VITTORIA ARGENTINOS JR @1.70 come FREE PICK, ma se anche voi volete le migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio sudamericano (e non solo) entrate nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC.

Le altre partite in programma

Vediamo il turno completo della 23° giornata di Liga Profesional Argentina.

