Pronostici 25a giornata Liga Profesional Argentina. Le partite che abbiamo selezionato per questo weekend di calcio sudamericano in Argentina sono: River Plate-Estudiantes, Huracán-Talleres e Belgrano-San Lorenzo.

Pronostici 25a giornata Liga Profesional Argentina: River Plate-Estudiantes

Il campionato argentino è in pieno svolgimento e nel fine settimana si giocano diverse partite di Liga Profesional. Abbiamo scelto subito River Plate-Estudiantes come prima sfida su cui scommettere, in campo alla mezzanotte di sabato (orario italiano) dall’Estadio Monumental di Buenos Aires. Il River arriva dallo 0-0 sul campo del San Lorenzo, ma rimane primo in classifica con 54 punti mentre l’Estudiantes è sceso al 6° posto a forza di pareggi, 4 di fila, per una squadra che in campionato non vince da 5 giornate.

Il River Plate in casa ha un rendimento quasi perfetto di 10 vittorie e 1 pareggio, con 21 gol segnati e solo 5 concessi in 11 partite! 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime trasferte dell’Estudiantes che in 11 partite in esterna ha segnato in tutto solo 9 gol. Inoltre le ultime notizie parlano di un 11 molto alternativo per gli ospiti (che tra 3 giorni giocheranno in Coppa in Ecuador una partita importante), e questo ha fatto scendere la quota del River vincente sotto @1.40 che usiamo per la doppia che completiamo qui sotto, ma se volete giocare in singola potete andare sull’Asian Handicap che trovate su Bet265 (-1,25 AH @1.85). Nell’ultimo confronto diretto al Monumental il River ha spazzato via 5-0 l’Estudiantes.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici 25a giornata Liga Profesional Argentina: Huracán-Talleres

Facciamo un passo indietro nella notte tra venerdì e sabato andando su Huracán-Talleres dall’Estadio Tomás Adolfo Duco di Buenos Aires dove andiamo con gli ospiti in doppia chance. Il Talleres è una squadra superiore con giocatori di qualità come Sosa, Santos, Valoyes, Garro e Bustos, e ha bisogno di tornare a fare i 3 punti per continuare la corsa verso il titolo che al momento la vede al 2° posto ma già distante 9 punti dal River. In trasferta il Talleres ha il 2° miglior rendimento del campionato (6-3-2 con 21 gol segnati e 12 concessi).

L’Huracan è un disastro quest’anno, e non è bastato nemmeno il cambio in panchina per una squadra che non vince ormai da 15 giornate, non è riuscito a migliorare nemmeno il rendimento interno, e fatica maledettamente in attacco con soli 16 gol segnati in 24 partite, un rendimento che lascia i padroni di casa al penultimo posto dopo le ultime 3 sconfitte (tutte per 0-1). L’Huracan ha vinto solo 1 degli ultimi 7 scontri con il Talleres che almeno un punto potrà portarlo a casa, quindi giochiamo questa doppia:

DOPPIA ARGENTINA @1.80

Huracán-CA Talleres de Córdoba: X2

River Plate-Estudiantes de La Plata: 1

Belgrano-San Lorenzo, big match del campionato argentino

Interessante confronto tra Belgrano-San Lorenzo. La rivalità tra le due società è radicata nella storia del calcio argentino. Questa partita è alla vigilia un appassionante scontro tra due squadre di grande prestigio e tradizione nel calcio sudamericano. Entrambe ambiscono a conquistare l’intera posta in palio per posizionarsi meglio in classifica: i padroni di casa sono decimi con all’attivo trentacinque punti mentre il San Lorenzo è terzo ma con undici punti di ritardo dalla capolista River Plate.

Prestazioni contraddittorie per le due contendenti nelle più recenti uscite in campionato. I padroni di casa hanno vinto una sola partita, pareggiato un’altra, l’ultima gara fuori casa con il Colon, e perso tre volte negli ultimi cinque confronti pur avendo recentemente proposto una difesa più solida ed un attacco più pericoloso. Tra i giocatori chiave Bareiro in attacco sta attraversano un ottimo periodo di forma e si propone di fare la differenza in campo di fronte ai propri beniamini pronto a finalizzare i palloni proposti da Barrios.

Gli ospiti, di contro, sono in serie positiva e puntano a consolidare la terza posizione in classifica per aver conquistato nelle ultime recenti cinque gare di campionato, una vittoria e quattro pareggi, buon ultimo lo zero a zero con la capolista River Plate. Gara verità, dunque, per i ragazzi ora allenati da Rubén Darío Insúa che ha rilevato quella panchina che è stata di recente condotta dall’ex difensore della Juventus Paolo Montero. Dubbi sulla presenza di Carlos Sánchez uscito per infortunio nella gara con il River.

Quote. Padroni di casa favoriti @1,98, con l’X che moltiplica @2,98 e con il 2 che è offerto @4,00. Tra i risultati esatti il 2-0 è consigliato @6,70, lo 0–2 @17,45, l’1-1 @5,45. Possibile anche lo 0–1 offerto @6,70.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.