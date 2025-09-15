Pronostici Mondiali di Ciclismo 2025: analisi, guida tv, calendario completo, quote e scommesse. Domina sempre Tadej Pogacar

Appena conclusa la Vuelta di Spagna, l’ultimo grande giro a tappe della stagione ciclistica, che è già tempo di pensare ai Mondiali di Ciclismo 2025 al via dal 21 settembre, con un Tadej Pogacar favoritissimo. Vediamo il programma completo, la guida tv, le quote, le speranze azzurre e i consigli per le scommesse con i Pronostici Mondiali di Ciclismo 2025.

Pronostici Mondiali di Ciclismo 2025: si parte dal 21 settembre in Ruanda

Tutto pronto per i Mondiali di ciclismo 2025 dal 21 al 28 settembre nell’insolita location di Kigali, in Ruanda (per laprima volta la rassegna si terrà in Africa). Si tratta di un percorso molto difficile adatto ai veri scalatori.

Si inizia domenica 21 settembre, con le cronometro Elite maschili e femminili. Lunedì sarà invece la volta delle prove contro il tempo per le categorie Under 23 maschili e femminili, seguite martedì 23 dalle cronometro Junior maschili e femminili. Mercoledì, invece, la giornata sarà interamente dedicata alla cronometro a squadre mista.

Da giovedì 25, però, si inizia a fare sul serio con le gare in linea; la prima sarà quella Under 23 femminile, seguita il venerdì dalle prove Junior e Under 23 maschili. Sabato invece il palcoscenico sarà riservato interamente alle donne, con la prova Junior e soprattutto per la prova Elite femminile. Domenica ultima giornata e gran finale con la prova in linea Elite maschile, l’anno scorso vinta da Tadej Pogacar.; ecco il percorso che dovranno affrontare nell’edizione 2025: