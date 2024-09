Subito dopo il termine della Vuelta, ultimo giro a tappe della stagione, il Ciclismo non si ferma, anzi raddoppia con gli europei in Limburgo (Belgio) dal 11 al 15 settembre, e poi con i Mondiali di Zurigo 2024 a fine mese (21-29 settembre). Pronostici Europei e Mondiali Ciclismo 2024.

Pronostici Europei e Mondiali Ciclismo 2024: programma completo Limburgo

Nel momento in cui scriviamo è entrata nel vivo la 3° ed ultima settimana della Vuelta a Espana, l’ultimo grande giro a tappe del ciclismo che però avrà un settembre ricchissimo di altri eventi con gli europei, e i mondiali subito a ruota.

Iniziamo dagli Europei Ciclismo Limburgo 2024 in programma dall’11 al 15 settembre, col Belgio che ospita la rassegna continentale e mette in palio 14 titoli. Le città coinvolte saranno Zolder e Hasselt.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2024

Mercoledì 11 settembre

9:00 – Cronometro donne Juniores

10:15 – Cronometro uomini Juniores

11:45 – Cronometro donne Under 23

13:15 – Cronometro uomini Under 23

15:00 – Cronometro donne Elite

16:30 – Cronometro uomini Elite

Giovedì 12 settembre

11:30 – Cronometro team mixed relay Juniores

14:20 – Cronometro team mixed relay Elite

Venerdì 13 settembre

9:00 – Gara in linea donne Under 23

13:30 – Gara in linea uomini Under 23

Sabato 14 settembre

9:00 – Gara in linea uomini Juniores

13:30 – Gara in linea donne Elite

Domenica 15 settembre

9:00 – Gara in linea donne Juniores

12:30 – Gara in linea uomini Elite

Pronostici Europei e Mondiali Ciclismo 2024: percorsi e guida TV Limburgo

Percorsi. Le due cronometro Elite si svolgeranno sullo stesso identico percorso e prevedono una lunghezza di 31,2 km e 135 metri di dislivello. Un percorso che ben si sposa con gli specialisti. La gara in linea maschile è lunga 222,8 km e propone 1273 metri di dislivello, non particolarmente dura. Sono in programma due circuiti: quello di Hasselt, più breve, da percorrere 3,5 volte e quello del Limburgo, da percorrere 3 volte. Nel secondo circuito ci sono due tratti di pavé e i muri di Kolmontberg (800 metri al 4,5%) e Zammelenberg (800 metri al 4,3%). Dopo l’uscita dal secondo circuito, ci sarà un ultimo tratto di pavé, Printhagendreef (400 metri), a circa 15 chilometri dal traguardo. La gara Elite femminile misura 160 km e ha 905 metri di dislivello e affronta gli stessi due circuiti: quello di Hasselt per 1,5 volte e quello del Limburgo per 2 volte. Tutte le gare partono da Zolder e arrivano a Hasselt.

Guida TV. Tutte le gare Elite, compresa la cronometro mixed relay, saranno trasmesse fin dal chilometro zero sui canali di Eurosport e in streaming su Discovery+. La cronometro e la gara in linea maschile con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini, la cronometro e la gara in linea femminile con il commento di Pietro Pisaneschi e Ilenia Lazzaro e la cronometro mixed relay con il commento di Luca Gregorio e Moreno Moser.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostici Europei e Mondiali Ciclismo 2024: programma completo Zurigo

Subito dopo gli Europei in Limburgo, il grande ciclismo su strada sarà protagonista con i Mondiali di Zurigo. La 97° rassegna iridata si svolge dal 21 al 29 settembre e riporta l’evento in Svizzera a 15 anni dall’ultima volta (Mendrisio 2009). In palio ci sono 11 titoli tra categorie Elite, Under 23 e Juniores e in generale i percorsi sono piuttosto esigenti, e dovrebbero aiutare gli scalatori.

Attesa la solita parata di stelle, della quale farà parte anche Tadej Pogacar, che dopo la doppietta Giro d’Italia-Tour de France vuole rendere ancora più storica la sua stagione. A sfidarlo, tra gli altri, il bicampione olimpico Remco Evenepoel.

PROGRAMMA

Sabato 21 settembre

cerimonia d’apertura

Domenica 22 settembre

12:00 – Cronometro donne Elite

14:45 – Cronometro uomini Elite

Lunedì 23 settembre

9:15 – Cronometro uomini Juniores

14:45 – Cronometro uomini Under 23

Martedì 24 settembre

8:30 – Cronometro Juniores donne

Mercoledì 25 settembre

14:00 – Cronostaffetta mista Elite

Giovedì 26 settembre

10:00 – prova in linea donne Juniores

14:15 – prova in linea uomini Juniores

Venerdì 27 settembre

12:45 – prova in linea uomini Under 23

Sabato 28 settembre

12:45 – prova in linea donne Elite (comprese le Under 23)

Domenica 29 settembre

10:30 – prova in linea uomini Elite

Pronostici Europei e Mondiali Ciclismo 2024: percorsi e guida TV Zurigo

Percorsi. La prova in linea maschile Elite prevede 273,9 chilometri e quasi 4500 metri di dislivello. Dopo la partenza da Winterthur c’è un tratto in linea prima di arrivare al circuito di 27 chilometri che segna questo Mondiale. All’interno, le salite di Zürichbergstrasse (1,1 km all’8%, max. 15%) e quella di Witikon (2,3 km al 5,7%, max. 9%). Anche il finale del circuito prevede una breve e semplice salita, il cui ultimo scollinamento arriva a 7 chilometri dal traguardo. Gli uomini devono affrontare questo circuito sette volte, mentre le donne per quattro (con primo tratto in linea a partire da Uster e 154 chilometri totali). La cronometro maschile Elite misura 46,1 chilometri con partenza e arrivo a Zurigo, con due tratti di salita nel settore centrale ma partenza e arrivo in piano. La stessa parte di salita è inserita all’inizio della cronometro donne Elite e di quella uomini Under 23 (29,9 chilometri), mentre le due cronometro Juniores sono interamente pianeggianti.

Guida TV. Tutte le gare dei Mondiali di ciclismo di Zurigo saranno trasmesse in versione integrale sui canali di Eurosport e in streaming su Discovery+ . Su Eurosport.it avrete a disposizione la diretta scritta delle gare, tutte le news e i video con il meglio della rassegna iridata.

Noi saremo come sempre pronti per seguire le corse più interessanti e per scovare le quote di maggior valore (quando usciranno), con le audio analisi del nostro tipster esperto di scommesse sul cicliso, il Profeta. Appuntamento dal 11 settembre con gli Europei e poi subito i Mondiali!

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.