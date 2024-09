In questo articolo in aggiornamento quotidiano facciamo il punto della situazione e le tappe, giorno per giorno, per l’ultima settimana della corsa spagnola per la maglia rossa. Pronostici Vuelta 2024 settimana 3.

Pronostici Vuelta 2024 settimana 3: programma completo e tappe

3 SETTEMBRE, TAPPA 16: LUANCO-LAGOS DE COVADONGA DI 181,3 KM

Dopo l’ultimo giorno di riposo si riparte con Lagos de Covadonga, una salita di 12,5 km al 6,9% con picco al 12,4% a metà GPM. E prima ci sarà da affrontare anche il Mirador del Fito (7,1 km al 7,9%) e la Collada Llomena (7,6 km al 9,3%).

INFO

-Orario di partenza: 12.59;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.18 e le 17.45;

-Lunghezza: 181,3 km;

-Dislivello: 4085 metri;

GPM

-Al km 77,1 Mirador del Fito (1a categoria): 7,1 km al 7,9%;

-Al km 125 Collada Llomena (1a categoria): 7,6 km al 9,3%;

-Al km 181,3 Lagos de Covadonga (Categoria Especial): 12,5 km al 6,9%;

4 SETTEMBRE, TAPPA 17: ARNUERO-SANTANDER DI 141,5 KM

Dopo 4 tappe tostissime arriva finalmente un appuntamento più semplice con arrivo a Santander che può sorridere a quei pochi velocisti rimasti. Da affrontare comunque l’Alto de La Estranguada (5,5 km all’8,7%) e l’Alto del Caracol (7,2 km al 6,2%) a metà tappa. Una nuova occasione per Wout van Aert?

INFO

-Orario di partenza: 14.18;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.22 e le 17.40;

-Lunghezza: 141,5 km;

-Dislivello: 2498 metri;

GPM

-Al km 54,8 Alto de La Estranguada (2a categoria): 5,5 km all’8,7%;

-Al km 70,4 Alto del Caracol (2a categoria): 7,2 km al 6,2%;

5 SETTEMBRE, TAPPA 18: VITORIA-MASTU PARQUE NATURAL DE IZKI DI 179,3 KM

Il Puerto de Herrera (5,6 km all’8,3%) potrebbe essere teatro di qualche scatto, dando inoltre secondi di abbuono. Nel finale altre due salite esplosive che potrebbero vedere qualche azione.

INFO

-Orario di partenza: 13.20;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.19 e le 17.42;

-Lunghezza: 179,3 km;

-Dislivello: 2699 metri;

GPM

-Al 81,5 Alto de Rivas de Tesero (2a categoria): 11,1 km al 3,4%;

-Al km 134,3 Puerto Herrera (1a categoria): 5,6 km all’8,3%;

6 SETTEMBRE, TAPPA 19: LOGROÑO-ALTO DE MONCALVILLO DI 173,2 KM

Arrivo dell’Alto de Moncalvillo che può essere già decisivo ai fini della corsa alla roja. Salita finale di 8,6 km all’8,9%, con picco all’11%. In precedenza c’è anche da affrontare il Puerto de Pradilla (5,2 km al 4,8%) che dà secondi di abbuoni.

INFO

-Orario di partenza: 13.29;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.19 e le 17.42;

-Lunghezza: 173,2 km;

-Dislivello: 2601 metri;

GPM

-Al km 94,3 Puerto de Pradilla (3a categoria): 5,2 km al 4,8%;

-Al km 173,2 Alto de Moncalvillo (1a categoria): 8,6 km all’8,9%;

7 SETTEMBRE, TAPPA 20: VILLARCAYO-PICÓN BLANCO DI 172 KM

Arrivo con una salita di 7,9 km al 9,1%, con picco all’11,3%. E prima ci sono altri 6 GPM da affrontare, inclusi il Portillo de Lunada (1a categoria di 14 km al 6,1%) e il Puerto de Los Tornos (1a categoria di 11,3 km al 6%).

INFO

-Orario di partenza: 13.06;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.17 e le 17.44;

-Lunghezza: 172 km;

-Dislivello: 5077 metri;

GPM

-Al km 34,2 Las Estacas de Trueba (3a categoria): 9,2 km al 3,1%;

-Al km 55 Puerto de La Braguia (3a categoria): 5,8 km al 5,9%;

-Al km 79 Alto del Caracol (2a categoria): 10,8 km al 5,4%;

-Al km 93 Portillo de Lunada (1a categoria): 14 km al 6,1%;

-Al km 111,4 Portillo de la Sia (2a categoria): 7,2 km al 6,1%;

-Al km 146,4 Puerto de Los Tornos (1a categoria): 11,3 km al 6%;

-Al km 172 Picón Blanco (1a categoria): 7,9 km al 9,1%;

8 SETTEMBRE, TAPPA 21: MADRID-MADRID, CRONO DI 24,6 KM

La Vuelta 2024 si chiude con la cronometro di Madrid, con un percorso quasi totalmente piatto da 24,6 km. Crono abbastanza lunga rispetto a quella inaugurale di Lisbona

INFO

-Orario di partenza: 16.20;

-Orario previsto d’arrivo: 19.30 (ultimo corridore);

-Lunghezza: 24,6 km;

-Dislivello: 916 metri;

Pronostici Vuelta 2024 settimana 3: quote antepost

Ecco gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della maglia rossa alla Vuelta a Espana e per le altre maglie principali.

