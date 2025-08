Si avvicina l’inizio della 80° edizione della Vuelta a Espana che prenderà il via dall’Italia, più precisamente da Torino, il 23 agosto, con arrivo il 14 settembre a Madrid. Vediamo programma, guida tv, tappe, protagonisti e quote con Jonas Vingegaard favoritissimo in questa Anteprima Vuelta Spagna 2025.

Anteprima Vuelta Spagna 2025: si parte da Torino il 23 agosto

Il 23 agosto da Torino inizierà l’80° edizione della Vuelta a España 2025 , il principale evento di ciclismo a tappe della penisola iberica. La competizione si svolge su tre settimane, e si concluderà a Madrid il 14 settembre, dopo la partenza da Torino e saranno 21 le tappe da affrontare su 23 giorni complessivi, comprensivi di due giornate di riposo (rispettivamente dopo la nona e la quindicesima frazione), in questa edizione 2025.

La Vuelta a España è stata organizzata per la prima volta nel 1935. L’edizione 2025 coincide con il 90esimo anniversario della prima edizione, anche se non si tratta della 90esima corsa disputata, a causa di alcune interruzioni storiche.

Le tappe della Vuelta di Spagna 2025. Il percorso inizia in Italia

Il percorso della Vuelta 2025 presenta una novità significativa: le prime quattro tappe si disputano in Italia, tutte nella regione Piemonte, con un breve sconfinamento in Francia.

Tappa 1: Torino (Reggia di Venaria Reale) – Novara, frazione pianeggiante di 183 km.

Tappa 2: Alba – Limone Piemonte, 157 km con arrivo in salita.

Tappa 3: San Maurizio Canavese – Ceres, percorso collinare di 139 km.

Tappa 4: Susa – Voiron (Francia), 192 km su terreno misto.

Successivamente la corsa rientra in Spagna e prosegue con una cronometro a squadre a Figueres e numerose tappe di media e alta montagna. Sono previste due prove contro il tempo: una cronosquadre e una cronometro individuale di 26 km a Valladolid.

Il percorso tocca diverse comunità autonome spagnole, tra cui Catalogna, Aragona, Navarra, La Rioja, Castiglia e León, Asturie, Cantabria, Galizia e Madrid. Gli arrivi in salita sono numerosi, alcuni dei quali su salite note per la loro pendenza e lunghezza, tra cui Pal-Arinsal, Cerler, Valdezcaray, Larra Belagua, Angliru, La Farrapona, El Morredero, La Bola del Mundo. Quest’ultima è stata spesso utilizzata come penultima tappa per definire la classifica generale.

L’ultima tappa è infine la tradizionale frazione con arrivo a Madrid, con partenza da Alalpardo e distanza complessiva di 101 km. La lunghezza complessiva del tracciato si attesta attorno ai 3.150 km.

Guida TV Ciclismo: dove vedere la Vuelta spagnola?

L’edizione 2025 della Vuelta a España è trasmessa sui canali di Eurosport. L’emittente è visibile tramite abbonamento diretto, oppure attraverso le piattaforme DAZN e TimVision, che la includono in tutte le loro offerte. Infine, per lo streaming, è possibile seguire la corsa anche su Discovery+.

I protagonisti della Vuelta e le quote per la maglia rossa

Per quanto riguarda i partecipanti, sono attesi al via alcuni dei nomi più costanti nelle corse a tappe degli ultimi anni. Tutta l’attesa è per Jonas Vingegaard @1.36 che domina le lavagne delle quote antepost e stacca nettamente tutti, con Juan Ayuso e Joao Almeida, entrambi @7 volte la posta e primi avversari.

In seconda fascia troviamo Richard Carapaz @13, ma anche il nostro Giulio Ciccone @19 che ha chance tangibili per giocarsi la maglia rossa. Sono più indietro Derek Gee e Mikel Landa @34, Egan Bernal @41, come il nostro secondo azzurro in lizza in terra iberico, Antonio Tiberi. Ecco tutte le quote antepost per la vittoria finale della Vuelta a Espana: