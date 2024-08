Lunedì di pausa per la Vuelta a Espana 2024, l’ultima grande corsa a tappe del ciclismo per quest’anno. Facciamo il punto della corsa spagnola dopo la prima settimana, e vediamo cosa ci attende per la seconda settimana, con quote, percorso tappa per tappa e le audio analisi del nostro esperto di scommesse sul ciclismo, il Profeta. Pronostici Vuelta 2024 settimana 2.

Pronostici Vuelta 2024 settimana 2: il punto della situazione

Prima pausa della Vuelta a Espana 2024, l’ultima grande corsa a tappe della stagione di Ciclismo, e non poteva mancare il punto della situazione del nostro esperto delle due ruote, Profeta, che analizza anche la tappa del martedì alla ripresa, ma prima vediamo i top e i flop e la classifica top-15 aggiornata dopo la prima settimana di corsa.

TOP:

Ben O’Connor: nessuno avrebbe pensato di ritrovarlo qui dopo le prime nove tappe, in Maglia Rossa con quasi 4′ sul primo degli inseguitori.

Richard Carapaz: come al Tour sta giocando una Vuelta all’attacco. Al momento è terzo in classifica generale anche se non sembra in grado di giocarsi la vittoria finale.

Enric Mas: in salita sembra essere il più forma tra i corridori favoriti anche se ha un evidente handicap in discesa (e lo abbiamo visto anche domenica).

Mikel Landa: il veterano iberico continua ad impressionare in salita, nonostante i 34 anni

FLOP:

Primoz Roglic: è secondo in classifica generale e ha già vinto due tappe in questa edizione, ma al momento non convince del tutto per la vittoria finale e sembra lontano dal 100% della forma.

Carlos Rodriguez: rimane nelle zone alte di classifica ma sembra lontano dalla forma che gli avevamo visto al Tour per il capitano della Ineos Grenadiers che sta faticando e difficilmente da qui alla fine potrà giocarsi la vittoria della maglia rossa.

Lenner Van Eetvelt: aveva fatto sognare i tifosi belgi per una settimana, poi il 23enne ha pagato il conto e non sembra ancora pronto per i grandi giri come la Vuelta.

TOP-15 CLASSIFICA

1. Ben O’Connor 36h09’36”

2. Primoz Roglic +3’53”

3. Richard Carapaz +4’32”

4. Enric Mas +4’35”

5. Mikel Landa +5’17”

6. Florian Lipowitz +5’29”

7. Adam Yates +5’30”

8. Felix Gall +5’30”

9. Carlos Rodriguez +6’00”

10. David Gaudu +6’32”

11. Pavel Sivakov +7’11”

12. Cristian Rodriguez +7’13”

13. Mattias Skjelmose +7’18”

14. Sepp Kuss +8’16”

15. Lennert Van Eetvelt +8’55”

Pronostici Vuelta 2024 settimana 2: quote antepost aggiornate

Vediamo le quote antepost per la vittoria finale della maglia rossa alla Vuelta 2024 e le altre lavagne dei premi principali della corsa ciclistica a tappe iberica.

Pronostici Vuelta 2024 settimana 2: programma completo e tappe

Vediamo il programma completo per la 2° settimana di Vuelta e tutte le tappe. Salite ogni giorno nei prossimi giorni del giro spagnolo

27 AGOSTO, TAPPA 10: PONTEAREAS-BAIONA DI 159,6 KM

Pronti via dopo il lunedì di pausa, e c’è subito da affrontare l’Alto de Fonfria (15,4 km al 4,2%). Lunga discesa e parte pianeggiante centrale prima del gran finale, che non lascia respirare negli ultimi 60 km. Si parte con l’Alto de Vilachan (6,3 km al 5,5%), seguito in rapida successione dall’Alto de Mabia (6 km al 5,7%) e soprattutto dal GPM di prima categoria dell’Alto de Mougas, una salita di 9,9 km al 6% di pendenza media, con una rampa al 15% nel primo chilometro. Dallo scollinamento mancheranno 20 km al traguardo, tutti prevalentemente in discesa.

INFO

-Orario di partenza: 13.42;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.19 e le 17.41;

-Lunghezza: 159,6 km;

-Dislivello: 3074 metri;

GPM

-Al km 27,4 Alto de Fonfria (2a categoria): 15,4 km al 4,2%;

-Al km 140,6 Alto de Vilachan (3a categoria): 6,3 km al 5,5%;

-Al km 119,8 Alto de Mabia (2a categoria): 6 km al 5,7%;

-Al km 139,3 Alto de Mougas (1a categoria): 9,9 km al 6%;

28 AGOSTO, TAPPA 11: CAMPUS TECNOLÓGICO CORTIZO PADRON-CAMPUS TECNOLÓGICO CORTIZO PADRON DI 166,4 KM

Sono quattro i GPM di questa tappa, uno ogni 30 chilometri. Si parte dal Puerto San Xusto (10,2 km al 4,2%); poi si affronta per due volte il Puerto Aguasantas (5,7 km al 6,1%), prima si passare per lo sprint intermedio di O Sisto. Piccolo tratto pianeggiante e poi l’ultima rampa, il Puerto Cruxeiras, con 2900 metri al 9% costante. Dalla cima saranno 6 km di picchiata verso l’arrivo.

INFO

-Orario di partenza: 13.44;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.21 e le 17.41;

-Lunghezza: 166,4 km;

-Dislivello: 2890 metri;

GPM

-Al km 42,4 Puerto San Xusto (3a categoria): 10,2 km al 4,2%;

-Al km 81,2 Puerto Aguasantas (2a categoria): 5,7 km al 6,1%;

-Al km 117,9 Puerto Aguasantas (2a categoria): 5,7 km al 6,1%;

-Al km 158,5 Puerto Cruxeiras (3a categoria): 2,9 km all’8,9%;

29 AGOSTO, TAPPA 12: OURENSE TERMAL-ESTACIÓN DE MONTAÑA DE MANZANEDA DI 137,4 KM

Qui avremo il primo arrivo in salita della seconda settimana, una frazione comunque molto corta, che prevede un solo GPM, quello appunto in cima al quale è posto il traguardo. Si arriva infatti sull’Estación de Montaña de Manzaneda, un’ascesa di 15,4 km al 4,7%, ma attenzione soprattutto agli ultimi tre chilometri, in cui la pendenza sarà sempre in doppia cifra.

INFO

-Orario di partenza: 14.19;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.22 e le 17.40;

-Lunghezza: 137,4 km;

-Dislivello: 3088 metri;

GPM

-Al km 137,4 Estación de Montaña de Manzaneda (1a categoria): 15,4 km al 4,7%;

30 AGOSTO, TAPPA 13: LUGO-PUERTO DE ANCARES DI 175,6 KM

Secondo arrivo su un GPM consecutivo ma rispetto al giorno prima qui avremo una tappa dal chilometraggio nettamente maggiore con tre grandi salite che metteranno a dura prova i ciclisti: Alto Campo de Arbre (5 km al 5,8%), Alto O Portelo (7,7 km al 5,4%) e Puerto de Llumeras (6,6 km al 6%). L’ascesa finale sarà quella più tosta: si scala il Puerto de Ancares, che sono 7,5 km al 9,3%. Gli ultimi 5 km infatti non scendono mai sotto la doppia cifra, con diversi tratti costanti al 15%.

INFO

-Orario di partenza: 13.07;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.17 e le 17.44;

-Lunghezza: 175,6 km;

-Dislivello: 3708 metri;

GPM

-Al km 33,9 Alto Campo de Arbre (3a categoria): 5 km al 5,8%;

-Al km 75,2 Alto O Portelo (2a categoria): 7,7 km al 5,4%;

-Al km 155,6 Puerto de Llumeras (2a categoria): 6,6 km al 6%;

-Al km 175,6 Puerto de Ancares (1a categoria): 7,5 km al 9,3%;

31 AGOSTO, TAPPA 14: VILLAFRANCA DEL BIERZO-VILLABLINO DI 200,4 KM

Una delle tappe più attese di tutta la Vuelta dove sono attese anche temperature record a complicare le cose. Si parte con un infinito falsopiano sempre in leggera salita, fino ad arrivare alle pendici del primo GPM di giornata dopo 95 km in cui comunque di pianura o discese se ne è già vista molto poco. Il Puerto de Cerredo (7 km al 4,6%) sarà solo l’antipasto, perché dopo una lunga discesa ecco arrivare il Puerto de Leitariegos (22,8 km al 4,5%), salita lunga ma abbastanza pedalabile. L’arrivo però non è posto in cima, ma bisognerà fare grandissima attenzione ai 17km finali, visto che ci sarà una ripida e molto tecnica discesa.

INFO

-Orario di partenza: 12.37;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.16 e le 17.45;

-Lunghezza: 200,4 km;

-Dislivello: 2876 metri;

GPM

-Al km 102,5 Puerto de Cerredo (3a categoria): 7 km al 4,6%;

-Al km 183,9 Puerto de Leitariegos (1a categoria): 22,8 km al 4,5%;

1 SETTEMBRE, TAPPA 15: INFIESTO-VALGRANDE PAJARES CUITU NEGRU DI 142,9 KM

Si chiude una seconda settimana davvero tosta con uno degli arrivi più esigenti in questa tappa corta. Dopo 35 chilometri parte la sfida vera con l’Alto de la Colladiella(6,4 km all’8,2%), discesa ed ecco arrivare subito l’Alto de Santo Emiliano (5,6 km al 4,9%). Anche qui solo il tempo di qualche minuto con strada favorevole prima di tornare a salire e ripetere l’Alto de la Colladiella, che prevede anche una rampa al 14% nel finale. Ancora discesa e poi la strada inizierà a tirare leggermente all’insù, fino all’imbocco della salita finale: il Cuitu Negru (categoria Especial), 18,9 km al 7,4%. Dopo un tratto quasi di contro pendenza bisogna allacciarsi le cinture per gli ultimi tre chilometri: non si scende mai sotto il 14%, con un picco al 24%.

INFO

-Orario di partenza: 13.51;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.20 e le 17.42;

-Lunghezza: 142,9 km;

-Dislivello: 3804 metri;

GPM

-Al km 37,6 Alto de la Colladiella (1a categoria): 6,4 km all’8,2%;

-Al km 64,9 Alto de Santo Emiliano (3a categoria): 5,6 km al 4,9%;

-Al km 87,6 Alto de la Colladiella (1a categoria): 6,4 km all’8,2%;

-Al km 142,9 Cuitu Negru (categoria Especial): 18,9 km al 7,4%;

