Tappa dedicata alle ruote veloci, dopo la tre giorni in altura. Il favorito è Kaden Groves vincitore finora di due tappe e saldamente in testa nella classifica a punti che assegna la maglia verde.

Percorso diciannovesima tappa

Saranno 177,1 km da La Bañeza a Íscar. Praticamente non ci sarà nessuna salita, per una tappa lineare. Non mancheranno sicuramente la fughe, ma le squadre dei velocisti difficilmente lasceranno andare via questa occasione di giocarsi la vittoria con i propri corridori di punta.

I favoriti di giornata

Kaden Groves è il nome che in queste tappe della Vuelta a España è stato sempre considerato il favorito dai bookmakers. Come scritto più volte, è il corridore più veloce e con la squadra più forte in questa specialità. Nelle ultime occasioni non ha brillato, perdendo volate per errori tattici ed in qualche caso anche per la condizione fisica.

Il rivale più accreditato è Juan Sebastian Molano, vincitore dell’ultima tappa finita in volata. Il terzo nome spendibile è il nostro Alberto Dainese. Solitamente soffre tappe che, prima dell’arrivo in volata, sono particolarmente mosse. Non è il caso del percorso di oggi e quindi ci proverà sicuramente.

Due possibili outsiders sono il nostro Filippo Ganna, vincitore della cronometro, ed autore di un paio di volate con un secondo posto raggiunto. Edward Theuns appare in forma e potrebbe sfruttare la sua squadra per provarci a portare a casa una vittoria che sarebbe oro per la Lidl-Trek.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.