Torna il grande giro di Spagna, dopo il suo primo giorno di pausa. Si riparte con la cronometro di Valladolid, dove il grande favorito è il campione iridato Remco Evenepoel.

Il percorso della decima tappa

Sarà una cronometro di 25,8 km che si svolgerà nella città di Valladolid. La prima parte è molto tecnica con diverse curve e l’unica ascesa di giornata. Il finale è prettamente per specialisti con grandi rettilinei.

I favoriti per la vittoria odierna

Come detto, per i bookmakers, non ci sono molti dubbi. Remco Evenepoel è il favorito di giornata. Campione iridato della specialità, nella prima settimana si è dimostrato in palla, tranne per l’unica tappa dove ha perso una 30″ dai rivali più accreditati. Oggi darà il massimo per prendere vantaggio da mantenere sui prossimi appuntamenti in montagna.

L’avversario più accreditato è il nostro Filippo Ganna. Nella prima settimana ha provato a fare un paio di volate, segnale che la condizione fisica è buona. Il percorso è disegnato per gli specialisti, è lui ne fa parte della categoria per antonomasia. Il belga lo ha battuto nella specialità al mondiale ed oggi proverà a vendicarsi.

Jonas Vingegaard e Primoz Roglic vengono subito dopo. Difficile definirli “outsiders”, in questa giornata però partono dietro a Remco Evenepoel. In questa Vuelta a España lo sloveno dovrebbe essere il capitano e nella prima settimana è sembrato più in palla del compagno di squadra. Il danese è un’incognita, qualora dovesse mostrarsi in versione Tour de France non ce ne sarebbe per nessuno.

I veri outsiders di giornata sono due, gli specialisti: Stefan Bissegger e Mattia Cattaneo.

