Pronostico Ciclismo: Remco Evenepoel e Wout Van Aert i favoriti

Arrivano i mondiali di ciclismo, con la corsa su strada che si svolgerà domenica 6 agosto, che vede alla partenza tantissimi protagonisti che possono ambire alla maglia iridata.

Il percorso da classica per il mondiale scozzese

Saranno 272,4 i km che dovranno percorrere le squadre nazionali presenti con partenza da Edimburgo ed arrivo a Glasgow. Lunghissimo, il più lungo da oltre 15 anni a questa parte. In parte, ricalca quello affrontato nel 2018 per gli Europei, dove a trionfare fu il nostro Matteo Trentin.

Le salite più dure verranno affrontate nel tratto per arrivare a Glasgow e non dovrebbero fare selezione. Entrati nella città dell’arrivo bisognerà affrontare il circuito previsto di 14,3 km per ben 10 volte. Tracciato molto tecnico con tante curve, con 8 strappi da affrontare ogni volta, che ricordano le classiche di primavera.

I favoriti per la maglia iridata

Tantissima carne al fuoco per questa corsa, che si annuncia veramente interessante. Al momento sembrano i principali favoriti sembrano due: Remco Evenepoel e Wout Van Aert. Il Belgio con loro, e non solo, è la nazione favorita alla vittoria finale. Il primo è tornato a correre, dopo il ritiro dal Giro d’Italia, conquistando terzo posto ed una vittoria di tappa al Giro di Svizzera e settimana scorsa la Classica di San Sebastian, dominando la corsa. E’ il campione in carica e farà di tutto per centrare il back-to-back.

Wout Van Aert si è dimostrato uno scudiero validissimo per la vittoria di Jonas Vingegaard al recente Tour de France. Si è ritirato poco prima della fine, per assistere alla nascita del secondo genito Jerome. Questo magari sarà un motivo in più per provare a vincere. Il dubbio rimane su quanto entrambi potranno fare gioco di squadra.

Alle loro spalle Mathieu Van der Poel, anche lui protagonista al Tour de France, dove è stato un aiuto fondamentale per il poker di vittorie di Jasper Philipsen. Non essendo della stessa nazionalità, non potranno ripetere le gesta francesi. Il danese sarà l’uomo che i favoriti vorranno fare fuori nel circuito finale, perchè in caso di arrivo in volata con lui diventa il favoritissimo.

Mads Pedersen e Tadej Pogacar sono gli altri nomi a chiudere il sestetto. Il danese può essere la seconda arma per la sua squadra, visto che a differenza di Jasper Philipsen, dovrebbe avere le caratteristiche per provare a tenere in caso di ritmo serrato negli ultimi giri del circuito.

Per Tadej Pogacar era in dubbio la presenza, ma la nazionale slovena lo ha inserito tra i convocati. A differenza degli altri favoriti, non può contare su una squadra molto forte, anche perchè mancherà Matej Mohoric che per esperienza e bravura sarebbe stato un compagno perfetto. Problema relativo la squadra per lui comunque, molto dipenderà da come andranno le gambe. Se sarà in giornata sarà tra i primi a far diventare la corsa infernale.

Possibili outsider e gli italiani in corsa

Kasper Asgreen, Christophe Laporte e Michael Matthews devono essere per forza citati. Come Julian Alaphilippe, iridato nel 2020 e 2021, che sicuramente proverà a fare qualcosa.

Tra gli italiani, il già citato Matteo Trentin, Alberto Bettiol ed Andrea Biagioli. I nostri dovranno provare ad inventarsi qualcosa durante la corsa, magari entrando in qualche fuga, perchè in caso di arrivo con i favoriti avrebbero poche chances.

