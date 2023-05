Pronostico Giro d’Italia 2023: Remco Evenepoel si ritira per positività al Covid

Clamoroso quanto è successo al Giro d’Italia 2023. Dopo la vittoria nella nona tappa, il favorito Remco Evenepoel, in tarda serata ha annunciato il suo ritiro perchè risultato positivo al Covid.

Una giornata da raccontare

Il 14 maggio 2023 Remco Evenepoel lo potrà raccontare sicuramente ai suoi nipoti. Vittoria per un solo secondo della nona tappa su Geraint Thomas, dove era il favorito alla vigilia. Tutto lasciava immaginare, alla prima pausa, che avremmo avuto una edizione del Giro d’Italia molto combattuta.

In tarda serata è arrivata la notizia shock. Il campione iridato belga è risultato positivo al Covid e quindi abbandona il Giro d’Italia 2023 con la maglia rossa addosso. Non è il primo caso in questa edizione, dove le squadre di propria iniziativa stanno facendo questi controlli durante la corsa.

Come cambiano le quote per la vittoria finale

Primoz Roglic, principale rivale di Remco Evenepoel, è il candidato alla vittoria finale per i bookmakers. Non ha brillato nella cronometro, anche se ha chiuso il percorso in crescendo. Dovrà vedersela con il duo Ineos Teo Geoghegan Hart e Geraint Thomas. I due hanno brillato nelle ultime due tappe e possono contare uno sull’altro, oltre ad avere una squadra molto forte, con quattro corridori nelle prime 13 posizioni nella classifica generale.

Potenziali outsiders Damiano Caruso e Joao Almeida, entrambi hanno fatto una buona prestazione nella cronometro. Il portoghese, con l’assenza di Remco Evenepoel, è il favorito per la vittoria della classifica generale giovani.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione