La 108° edizione del Giro d’Italia, il primo grande giro della stagione 2025 di Ciclismo, è pronto a partire da Tirana il 9 maggio per la prima tappa. Dopo aver visto l’anteprima della corsa rosa, andiamo a vedere i dettagli delle quote antepost, tutti i team con i rispettivi capitani e le nostre scommesse Antepost Giro 2025.

Antepost Giro 2025: Roglic e Ayuso su tutti

Secondo le quote antepost del Giro d’Italia 2025 a lottare per la vittoria della Maglia Rosa saranno Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG), col primo leggermente avanti @2.25 su Ayuso che si gioca @3, con Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG) terzo incomodo e ultimo ciclista in singola cifra, visto che poi si sale vertiginosamente con Micheal Storer (Tudor Pro Cycling Team) e l’italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) rispettivamente @17 e @19 volte la posta.

In risalita invece le quotazioni di Mikel Landa che è tra gli outsiders più interessanti, assieme a Tymen Arensamn (INEOS Grenadiers), Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Daniel Martinez (Red Bull – BORA – hansgrohe).

In tripla cifra invece i vari Richard Carapaz (EF EDucation-Easy Post, 33.0), Isaac Del Toro Romero (UAE Team Emirates, 33.0), Derek Gee (Israel, Premier Tech, 33.0), Simon Yates (Team Visma-Lease a Bike, 33.0), Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team, 50.0) e David Gaudi (Groupama-FDJ, 75.0).

Le nostre scommesse antepost sul Giro d’Italia 2025

Per la vittoria finale è difficile muoversi già adesso, ed è anche complicato andare contro i due grandi favoriti che staccano tutti. Abbiamo detto che Roglic è leggermente favorito, ma noi preferiamo la quota da triplicazione di JUAN AYUSO VINCE MAGLIA ROSA @3.00.

Tutti pensano a Tiberi, ma tra gli azzurri attenzione proprio a Giulio Ciccone che un risultato importante nel 2025 l’ha giа ottenuto pochi giorni fa alla Liegi-Bastogne-Liegi, chiudendo secondo alle spalle di Pogacar. Lo scalatore abruzzese sarа il capitano della Lidl-Trek e potrebbe puntare ad un piazzamento in top-10.

Un altro azzurro che punta a fare bene è Davide Piganzoli. Il classe 2002 nella passata stagione chiuse tredicesimo ed ha giа annunciato che l’obiettivo principale è quello di migliorare quel piazzamento, quindi la top-10. Uno dei due (Ciccone e Piganzoli) ce lo aspettiamo in top-10 nella classifica finale.

Tornando agli stranieri, occhio a Thymen Arensman che vanta giа due sesti posti al Giro dove si è sempre trovato bene sulle nostre strade, e la Corsa Rosa potrebbe rendere nuovamente protagonista anche il canadese Derek Gee che nel 2023 aveva portato a casa ben 4 secondi posti nelle tappe, si è trasformato in uomo di classifica e, dopo la top-10 al Tour dello scorso anno, proverà a ripetersi anche in terra italiana. I bookmakers purtroppo gli accoppiano proprio tra loro nelle scommesse antepost sui testa a testa e le quote sui piazzamenti in top-10 sono troppo basse.

FREE PICK GIRO D’ITALIA 2025

JUAN AYUSO VINCE MAGLIA ROSA @3.00

GIULIO CICCONE TOP-10 @1.80

DAVIDE PIGANZOLI TOP-10 @3.00

GEE+ARENSMAN TOP-10 @2.10

La starting list dei ciclisti, square e capitani

RED BULL – BORA – HANSGROHE

1 ROGLIČ Primoz (Capitano)

2 ALEOTTI Giovanni

3 DENZ Nico

4 HINDLEY Jai

5 MARTINEZ Daniel

6 MOSCON Gianni

7 PELLIZZARI Giulio

8 TRATNIK Jan

ALPECIN – DECEUNINCK

11 GROVES Kaden (Capitano)

12 HERMANS Quinten

13 HOLLMANN Juri

14 JANSSENS Jimmy

15 KIELICH Timo

16 PLANCKAERT Edward

17 VAN DEN BOSSCHE Fabio

18 VERGALLITO Luca

ARKEA – B&B HOTELS

21 VERRE Alessandro (Capitano)

22 EPIS Giosuи

23 GUGLIELMI Simon

24 HUYS Laurens

25 RIES Michel

26 SVESTAD-BЕRDSENG Embret

27 THIERRY Pierre

28 TJШTTA Martin

BAHRAIN VICTORIOUS

31 TIBERI Antonio (Capitano)

32 BILBAO Pello

33 CARUSO Damiano

34 EULБLIO Afonso

35 GOVEKAR Matevћ

36 MIHOLJEVIĆ Fran

37 PASQUALON Andrea

38 ZAMBANINI Edoardo

COFIDIS

41 FRETIN Milan (Capitano)

42 ALLEGAERT Piet

43 LASTRA Jonathan

44 MONIQUET Sylvain

45 OLDANI Stefano

46 PEREZ Anthony

47 SAMITIER Sergio

48 TOUMIRE Hugo

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

51 BENNETT Sam (Capitano)

52 BOUCHARD Geoffrey

53 DE BONDT Dries

54 DEWULF Stan

55 GODON Dorian

56 GUDMESTAD Tord

57 PRODHOMME Nicolas

58 STAUNE-MITTET Johannes

EF EDUCATION – EASYPOST

61 CARAPAZ Richard (Capitano)

62 CARTHY Hugh John

63 CEPEDA Alexander Jefferson

64 DOULL Owain

65 HONORЙ Mikkel

66 SHAW James

67 STEINHAUSER Georg

68 VALGREN Michael

GROUPAMA – FDJ

71 GAUDU David (Capitano)

72 BYSTRШM Sven Erik

73 DAVY Clйment

74 GENIETS Kйvin

75 GERMANI Lorenzo

76 PACHER Quentin

77 PALENI Enzo

78 ROCHAS Rйmy

INEOS GRENADIERS

81 BERNAL Egan (Capitano)

82 ARENSMAN Thymen

83 CASTROVIEJO Jonathan

84 HAMILTON Lucas

85 RIVERA Brandon

86 HEIDUK Kim

87 TARLING Joshua

88 TURNER Ben

INTERMARCH – WANTY

91 MEINTJES Louis (Capitano)

92 BUSATTO Francesco

93 COLLEONI Kevin

94 PETILLI Simone

95 SMITH Dion

96 THIJSSEN Gerben

97 VAN DER HOORN Taco

98 VAN HOECKE Gijs

ISRAEL – PREMIER TECH

101 GEE Derek (Capitano)

102 CLARKE Simon

103 FRIGO Marco

104 FUGLSANG Jakob

105 HIRT Jan

106 HOULE Hugo

107 SCHULTZ Nicholas

109 STRONG Corbin

LIDL – TREK

111 CICCONE Giulio (Capitano)

112 HOOLE Daan

113 KIRSCH Alex

114 KONRAD Patrick

115 MOSCA Jacopo

116 PEDERSEN Mads

117 VACEK Mathias

118 VERONA Carlos

MOVISTAR TEAM

121 QUINTANA Nairo (Capitano)

122 AULAR Orluis

123 BARRENETXEA Jon

124 CEPEDA Jefferson

125 FORMOLO Davide

126 MILESI Lorenzo

127 RUBIO Einer

128 TORRES Albert

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

131 PIDCOCK Thomas (Capitano)

132 AZPARREN Xabier Mikel

133 LIEPIŅЉ Emīls

134 DONOVAN Mark Jamie

135 VADER Milan

136 HOWSON Damien

137 MOSCHETTI Matteo

138 ZUKOWSKY Nickolas

SOUDAL QUICK-STEP

141 LANDA Mikel (Capitano)

142 CATTANEO Mattia

143 ČERNЭ Josef

144 GAROFOLI Gianmarco

145 HAYTER Ethan

146 KNOX James

147 LAMPERTI Luke

148 MAGNIER Paul

TEAM JAYCO ALULA

151 HARPER Christopher (Capitano)

152 BOUWMAN Koen

153 DE PRETTO Davide

154 DOUBLE Paul

155 ENGELHARDT Felix

156 HEPBURN Michael

157 PLAPP Lucas

158 ZANA Filippo

TEAM PICNIC POSTNL

161 BARDET Romain (Capitano)

162 EDMONDSON Alexander

163 HAMILTON Christopher

164 LEEMREIZE Gijs

165 MДRKL Niklas

166 POOLE Max

167 VAN UDEN Casper

168 WELTEN Bram

TEAM POLTI VISITMALTA

171 PIGANZOLI Davide (Capitano)

172 BAIS Davide

173 BAIS Mattia

174 LONARDI Giovanni

175 MAESTRI Mirco

176 MUСOZ Francisco

177 PIETROBON Andrea

178 TONELLI Alessandro

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

181 VAN AERT Wout (Capitano)

182 AFFINI Edoardo

183 KELDERMAN Wilco

184 KOOIJ Olav

185 KRUIJSWIJK Steven

186 LEMMEN Bart

187 VAN BAARLE Dylan

188 YATES Simon Philip

TUDOR PRO CYCLING TEAM

191 STORER Michael (Capitano)

192 BRENNER Marco

193 KRIEGER Alexander

194 PLUIMERS Rick

195 STORK Florian

196 VOISARD Yannis

197 WARBASSE Lawrence

198 ZIJLAARD Maikel

UAE TEAM EMIRATES XRG

201 AYUSO Juan (Capitano)

202 ARRIETA Igor

203 BARONCINI Filippo

204 DEL TORO Isaac

205 MAJKA Rafal

206 MCNULTY Brandon

207 VINE Jay

208 YATES Adam

VF GROUP BARDIANI – CSF FAIZAN

211 FIORELLI Filippo (Capitano)

212 COVILI Luca

213 MAGLI Filippo

214 MARCELLUSI Martin

215 PINARELLO Alessandro

216 ROJAS Vicente

217 TAROZZI Manuele

218 ZANONCELLO Enrico

XDS ASTANA TEAM

221 ULISSI Diego

222 CONCI Nicola

223 FORTUNATO Lorenzo (Capitano)

224 KANTER Max

225 KUZMIN Anton

226 MASNADA Fausto

227 POELS Wouter

228 SCARONI Christian

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.