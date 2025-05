Manca pochissimo all’inizio del primo grande giro della stagione del Ciclismo, il Giro d’Italia al via venerdì 9 maggio da Durazzo in Albania. Dopo aver visto l’anteprima con protagonisti, quote e percorso, in questo articolo in aggiornamento quotidiano vedremo tappa per tappa, quota per quota e scommesse per scommesse, ogni giorno, con i Pronostici Giro 2025. AGGIORNAMENTO 7 MAGGIO 2025.

Pronostici Giro 2025: analisi e scommesse tappe, in aggiornamento quotidiano

In questo articolo in aggiornamento quotidiano andremo ad analizzare le varie tappe, con altimetrie, caratteristiche, favoriti e consigli per le scommesse sul Giro d’Italia 2025, la 108° edizione della corsa rosa.

9 MAGGIO, 1ª TAPPA: DURAZZO- TIRANA (160 KM)

Si parte dall’Albania, per la precisione da Durazzo, verso la capitale Tirana. Tappa che diventa mossa dopo una fase di avvicinamento pianeggiante di circa 65 km. Si affronta la salita di Gracen prima di raggiungere Tirana ed entrare nel circuito finale appena dopo l’arrivo. Si percorrerà quindi quasi l’intero circuito di circa 22 km prima di transitare sull’arrivo e affrontare un giro completo. Si scalerà due volte la salita di Surrel con pendenze al 13% nella prima parte. Discesa dopo Surrel su strade cittadine abbastanza larghe. Ultimi 3 km in leggera discesa fino all’ultimo chilometro. Ultimi 500 metri rettilinei e perfettamente pianeggianti.

-Orario di partenza: 13:30

-Orario d’arrivo: tra le 17:03 e le 17:25

-Lunghezza: 160 km

-Dislivello: 1876 metri

10 MAGGIO, 2ª TAPPA: TIRANA-TIRANA (13,7 KM, CRONOMETRO INDIVIDUALE)

Cronometro interamente cittadina che si svolge lungo ampi viali concatenati da svolte a U. Nella parte centrale una breve salita a Sauk è catalogata GPM (nella stessa posizione è situato il rilevamento intermedio). Ultimi 2 km coincidenti con la tappa del giorno precedente. Ultimi 3 km pianeggianti.

-Orario di partenza primo corridore: 13:55

-Orario di partenza ultimo corridore: 16:59

-Orario di arrivo ultimo corridore: 17:15

-Lunghezza: 13,7 km

-Dislivello: 141 metri

11 MAGGIO, 3ª TAPPA: VALONA-VALONA (160 KM)

Tappa movimentata con partenza e arrivo molto vicini. Il percorso è sostanzialmente l’anello attorno al monte Maja Qores (oltre 2000 metri di altezza a bordo mare). Si percorre verso sud-est la valle del Lumi Shushicës su strade ampie e scorrevoli. Si raggiunge il mare attraverso il passo di Qafa Shakellës dove inizia un tratto di oltre 40 km costiero su strada con numerose curve e saliscendi fino ad affrontare la salita di Qafa e Llogarasë di circa 11 km a oltre il 7%. Segue una veloce discesa fino a Valona. Ultimi 3 km costieri praticamente pianeggianti.

-Orario di partenza: 13:25

-Orario d’arrivo: tra le 17:02 e le 17:26

-Lunghezza: 160 km

-Dislivello: 2921 metri

13 MAGGIO, 4ª TAPPA: ALBEROBELLO-LECCE (189 KM)

Tappa pianeggiante con un solo breve strappo a Putignano. Si connettono le principali città della zona tramite strade ampie e sostanzialmente rettilinee. A Lecce si entra nel circuito finale appena dopo l’arrivo. Si percorrerà quindi quasi l’intero circuito di circa 12 km prima di transitare sull’arrivo e affrontare un giro completo. Ultimi 3 km pianeggianti con una sola curva significativa a circa 1200 metri dall’arrivo.

-Orario di partenza: 13:05

-Orario d’arrivo: tra le 17:01 e le 17:23

-Lunghezza: 189 km

-Dislivello: 730 metri

Guida TV Ciclismo: dove vedere il Giro d’Italia?

L’edizione numero 108 del Giro d’Italia, che andrà in scena da venerdì 9 maggio a domenica 1° giugno con 21 tappe, sarà in diretta tv in chiaro su RaiSportHD e Rai 2, mentre la diretta tv per gli abbonati sarа disponibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito sarа di Rai Play, mentre lo streaming in abbonamento sarа affidato a Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

RUBRICHE RAI GIRO D’ITALIA 2025

45 minuti prima del via Giro Mattina (su RaiSportHD)

Dal via della tappa fino alle ore 14.00 Prima Diretta (su RaiSportHD)

Dalle 14.00 al termine della tappa Giro in Diretta e Giro all’Arrivo (su Rai 2)

Dal termine della tappa alle 18.00 Processo alla Tappa (su Rai2)

20.00 TGiro (su RaiSportHD)

00.00 Giro Notte (su RaiSportHD)

RUBRICHE EUROSPORT GIRO D’ITALIA 2025

Prima della tappa, su Eurosport 1 Giro d’Italia – Anteprima

Dal via della tappa fino alla conclusione su Eurosport 1

Al termine della tappa Giro 360 sul canale YouTube di Eurosport

Alle ore 22.00 la replica in sintesi della tappa e l’analisi su Eurosport 2

