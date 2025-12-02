E’ stato ufficializzato il percorso di 21 tappe della 109° edizione della storica corsa rosa di Ciclismo, il Giro d’Italia 2026 che anche quest’anno partirà dall’estero, con tre tappe in Bulgaria dal 8 maggio, sino alla classica tappa finale di Roma il 31 maggio. Percorso Giro d’Italia 2026.

Percorso Giro d’Italia 2026: le 21 tappe della 109° edizione della corsa rosa

Svelato il percorso completo e ufficiale della 109° edizione della Corsa Rosa di Ciclismo, il Giro d’Italia 2026, da Nessebar a Roma, in un percorso di 3.459 km. Si parte quindi anche quest’anno dall’estero, per la precisione dalla Bulgaria con le prime tre tappe (8-9-10 maggio) tra Nessebar e la capitale Sofia, passando per Burgas, Veliko Tarnovo e tante altre splendide località bulgare. Dopo il primo giorno di riposo, il Giro tornerà in Italia ripartendo dalla Calabria.

Ritorna anche Milano protagonista, dato che il capoluogo lombardo ospiterà un traguardo – quello della 15ª tappa – per la 90ª volta nella sua storia. La crono individuale Viareggio-Massa, di 40,2 km, rappresenterà invece la “Tappa Bartali” di questa 109ª Corsa Rosa, unico appuntamento contro il tempo in programma nelle quattro settimane di calendario. La terza settimana sarà ovviamente decisiva, per rispettare appieno l’ormai consolidata tradizione del giro. Fari puntati soprattutto sulla 19ª tappa, quella dolomitica: da Feltre ad Alleghe (Piani di Pezzè).

151 km e susseguirsi impressionante di salite (inclusa la Cima Coppi 2026 sul Giau a 2.233 m), prima dell’arrivo sulla Montagna Pantani di questa edizione. Nella tappa successiva, quella in calendario per il penultimo giorno (30 maggio), la partenza da Gemona del Friuli ha poi un valore commemorativo e simbolico, nel cinquantennale di ricorrenza del terremoto del 6 maggio 1976 (con epicentro proprio tra Gemona e Artegna). Andiamo allora a scoprire insieme il calendario completo, tappa per tappa, del Giro d’Italia 2026.

PERCORSO COMPLETO GIRO D’ITALIA 2026

1ª 8 maggio 156 km Nesebăr – Burgas 900 metri **

2ª 9 maggio 220 km Burgas – Veliko Tarnovo 2600 metri ***

3ª 10 maggio 174 km Plovdiv – Sofia 1600 metri **

11 maggio riposo

4ª 12 maggio 144 km Catanzaro – Cosenza 1800 metri **

5ª 13 maggio 204 km Praia a Mare – Potenza 3950 metri ***

6ª 14 maggio 161 km Paestum – Napoli 1000 metri **

7ª 15 maggio 246 km Formia – Blockhaus 4600 metri ****

8ª 16 maggio 159 km Chieti – Fermo 1950 metri ***

9ª 17 maggio 184 km Cervia – Corno alle Scale 2400 metri ***

10ª 19 maggio 40.2 km Viareggio – Massa 50 metri ***

11ª 20 maggio 178 km Porcari – Chiavari 2700 metri ***

12ª 21 maggio 177 km Imperia – Novi Ligure 2200 metri **

13ª 22 maggio 186 km Alessandria – Verbania 1400 metri ***

14ª 23 maggio 133 km Aosta – Pila 4400 metri *****

15ª 24 maggio 136 km Voghera – Milano 200 metri *

25 maggio riposo

16ª 26 maggio 113 km Bellinzona – Carì 3000 metri ****

17ª 27 maggio 200 km Cassano d’Adda – Andalo 3200 metri ***

18ª 28 maggio 167 km Fai della Paganella – Pieve di Soligo 2000 metri **

19ª 29 maggio 151 km Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè) 5000 metri *****

20ª 30 maggio 199 km Gemona del Friuli – Piancavallo 3700 metri ****

21ª 31 maggio 131 km Roma – Roma 500 metri *

Giro d’Italia Women 2026: percorso ufficiale

In programma dal 30 maggio al 7 giugno, il Giro d’Italia Women 2026 inizierà a Cesenatico e finirà a Saluzzo. Tra le nove tappe della Corsa Rosa numero 37 spiccano la cronometro di Nevegal (il 2 giugno), la frazione (la quinta) che arriva a Santo Stefano di Cadore e l’ottava tappa, che per raggiungere Sestriere passa per il Colle delle Finestre.

PERCORSO COMPLETO GIRO D’ITALIA WOMEN 2026

Prima tappa, 30-5-2026: Cesenatico – Ravenna (139 km)

Seconda tappa, 31-5-2026: Roncade – Caorle (146 km)

Terza tappa, 1-6-2026: Bibione – Buja (154 km)

Quarta tappa, 2-6-2026: Belluno – Nevegal (12.7 km – crono)

Quinta tappa, 3-6-2026: Longarone – Santo Stefano di Cadore (138 km)

Sesta tappa, 4-6-2026: Ala – Brescello (155 km)

Settima tappa, 5-6-2026: Sorbolo Mezzani – Salice Terme (165 km)

Ottava tappa, 6-6-2026: Rivoli – Sestriere (101 km)

Nona tappa, 7-6-2026: Saluzzo – Saluzzo (143 km)

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.