Concluse le classiche monumento di Primavera, dominate dai soliti nomi, Pogacar su tutti, è tempo di iniziare a vedere il Giro d’Italia 2025, la prima grande cors a tappe dell’anno di Ciclismo, con il percorso delle 21 tappe, la starting list con protagonisti e favoriti, la guida tv, le quote e tutto quello che c’è da sapere in questa Anteprima Giro d’Italia 2025.

Anteprima Giro d’Italia 2025: i protagonisti

In questi giorni si corre il Giro di Romandia di cui abbiamo già parlato in questi giorni, ma l’attenzione inizia a sposarsi anche sul primo grande giro della stagione 2025 di Ciclismo, ovvero il Giro d’Italia. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla corsa rosa che quest’anno scatterа dall’Albania venerdì 9 maggio a Durazzo, e continuerà fino al primo giugno per l’arrivo a Roma quando scopriremo chi vincerà la Maglia Rosa della 109° edizione del giro, e quindi chi succederà a Tadej Pogacar, il campione in carica che ha vinto nel 2024, ma che in questo 2025 ha deciso di non partecipare in difesa del titolo.

Primoz Roglic e Juan Ayuso sono gli uomini più attesi, ma la concorrenza è folta. I vari Mikel Landa, Richard Carapaz, Simon Yates, Romain Bardet e David Gaudu proveranno a dire la loro, senza dimenticare le ambizioni nostrane di Antonio Tiberi e Giulio Ciccone.

Attenzione ai debutti di Wout van Aert e Thomas Pidcock, così come il ritorno di Mads Pederse ed Egan Bernal, col colombiano che vinse la maglia rosa nell’edizione del 2021.

Quote Antepost: chi sono i favoriti per la Maglia Rosa?

Le assenze importanti delle grandi stelle, su tutte quella di Pogacar, spingono Primoz Roglic @2.50 come favorito di poco su Juan Ayuso @2.75 poi abbiamo Adam Yates @6.50 più staccato.

In seconda fascia troviamo Mikel Landa e Michael Storer entrambi @19 mentre il primo azzurro su cui confidiamo le maggior speranze è Antonio Tiberi @21 volte la posta.

Percorso ai raggi X: tutte le tappe e il livello di difficoltà al Giro

Prima tappa: Durazzo-Tirana (164 chilometri)

Subito le prime salite e nel finale c’è l’ascesa a Surrel, con tre chilometri al 7% e punte oltre il 10%.

Seconda tappa: Tirana-Tirana (13,7 chilometri, cronometro individuale)

C’è la prima prova di velocità, molto breve, di soli 13,7 chilometri con la salita di Sauk (quarta categoria), ma anche alcune curve a rendere la cronometro insidiosa.

Terza tappa: Valona-Valona (160 chilometri)

Si rimane in Albania ma arrivano le prime montagne da affrontare. Attenzione all’ascesa verso Qafa e Llogarasл, di seconda categoria: pendenza media del 7,4%, massima al 12, per 10,7 km.

Quarta tappa: Alberobello-Lecce (187 chilometri)

Dopo il giorno di riposo e di trasferimento dall’Albania si sbarca in Italia.

Quinta tappa: Ceglie Messapica – Matera (144 chilometri)

Tappa abbastanza semplice, ma il finale non è scontato con qualche strappo che potrebbe ispirare gli attacchi.

Sesta tappa: Potenza – Napoli (210 chilometri)

Giornata da fughe, o volata in una altra tappa abbastanza tranquilla come difficoltà.

Settima tappa: Castel di Sangro – Tagliacozzo (168 chilometri)

Qui si inizia a fare davvero sul serio con 3500 metri di dislivello, quattro GPM e soprattutto l’ascesa finale in terra abruzzese.

Ottava tappa: Giulianova – Castelraimondo (197 chilometri)

Altri 3700 metri di dislivello senza le grandi salite ma sarà comunque una tappa intensa e non semplice, dove sono attese grandi sfide tra i big.

Nona tappa: Gubbio – Siena (181 chilometri)

Si passa allo sterrato con cinque settori per quasi trenta chilometri da percorrere. Poi l’arrivo suggestivo in Piazza del Campo per una tappa che ricorda le Strade Bianche.

Decima tappa: Lucca – Pisa (28,6 chilometri, cronometro individuale)

Seconda ed ultima prova contro il tempo di questa Corsa Rosa. Percorso prevalentemente pianeggiante.

Undicesima tappa: Viareggio – Castelnovo ne’ Monti (185 chilometri)

Salita durissima verso l’Alpe San Pellegrino poi Toano e Pietra di Bismantova ad anticipare l’arrivo.

Dodicesima tappa: Modena – Viadana (172 chilometri)

Volata praticamente scontata in una tappa che tornerà a premiare i velocisti pure nella pianura padana.

Tredicesima tappa: Rovigo – Vicenza (180 chilometri)

Giornata per gli uomini da classifiche. Percorso mosso sul finale, con diversi strappi, compreso quello sul traguardo.

Quattordicesima tappa: Rovigo – Nova Gorica (186 chilometri)

Anche qui atteso un arrivo in volata prima dello sconfinamento in Slovenia.

Quindicesima tappa: Fiume Veneto – Asiago (214 chilometri)

C’è l’atteso Monte Grappa, però a metа frazione, lontanissimo dal traguardo. Poi l’ascesa a Dori.

Sedicesima tappa: Piazzola sul Brenta – San Valentino (199 chilometri)

Una delle tappe più attese e spettacolari di questa edizione con 4800 metri di dislivello, cinque GPM e la salita finale che presenta 17,4 chilometri al 6% con punte che sfiorano il 15%.

Diciassettesima tappa: San Michele all’Adige – Bormio (154 chilometri)

Altra tappa molto tosta, anche se non lunghissima, visto che c’è prima il Passo del Tonale, poi il Mortirolo da Monno ed infine la salita di Le Motte.

Diciottesima tappa: Morbegno – Cesano Maderno (144 chilometri)

Nel finale sarà volata di gruppo nell’ultima tappa di rilassamento per i big in vista del gran finale.

Diciannovesima tappa: Biella – Champoluc (166 chilometri)

Frazione durissima, probabilmente la più impegnativa di tutto il giro con 4700 metri di dislivello, cinque GPM, dei quali tre di prima categoria (Col Tzecore, Col Saint Panthaloen e Col du Joux). Sulle montagne alpine questa tappa potrebbe essere decisiva.

Ventesima tappa: Verres – Sestriere (203 chilometri)

La tappa più attesa, anche questa tostissima e che potrebbe chiudere i conti della corsa rosa. Attenzione al Colle delle Finestre, la Cima Coppi di questa edizione, ed i suoi otto chilometri in sterrato.

Ventunesima tappa: Roma – Roma (141 chilometri)

Passerella conclusiva con classica volata finale nella Capitale dove verrà premiato il vincitore della maglia rosa e del 109° Giro d’Italia.

Montepremi Giro d’Italia 2025

Quanto guadagnano i big e i protagonisti al Giro d’Italia 2025? Ottimi premi, anche se non siamo ancora a livello del Tour de France che rimane la corsa ciclistica più ricca. Chi vince una tappa si porta a casa 11.010€, chi indossa la maglia rosa prende 2000€ a giornata. Il vincitore del Giro d’Italia conquisterà invece, tra premi ordinari e speciali, la bellezza di 265.668€. Salire sul podio vale dai 58 mila euro per il 2° posto, ai quasi 30 mila per il 3° posto. Premi che vengono assegnati fino al 20° posto della classifica generale.

E poi ci sono gli arrivi di tappa. Anche qui i premi vanno dal 1° al 20° classificato. Il vincitore di ciascuna tappa si porterà a casa 11.010€, poi 5.508 al 2° e 2.753 al 3°. Vengono assegnati premi in denaro anche ai leader di ciascuna classifica e a chi indossa un particolare tipo di maglia. I premi, in questo caso, verranno versati dagli sponsor che si legano a quel marchio. Indossare la maglia rosa, anche solo per un giorno, frutta 2000€. Pensare che nel 2024, Tadej Pogacar indossò la maglia rosa per 20 giorni consecutivi.

Noi seguiremo il Giro tappa per tappa, con le nostre analisi e i consigli per le scommesse dal nostro esperto di Ciclismo, il Profeta.

Posizione Classifica Generale Compenso in € 1. 150.000 2. 75.000 3. 40.000 4. 7.000 5. 6.500 6. 5.000 7. 5.000 8. 5.000 9. 5.000 10. 5.000

Posizione Arrivi di Tappa Compenso in € 1. 11.010 2. 5.508 3. 2.753 4. 1.377 5. 1.102 6. 826 7. 826 8. 551 9. 551 Dal 10. al 20. 276

Classifica/maglia Compenso in € Maglia rosa 2000 al giorno Maglia ciclamino 750 al giorno Maglia azzurra 750 al giorno Maglia bianca 750 al giorno Traguardo volante* 500 a traguardo volante Premio fuga di giornata 100 al giorno Combattivo di giornata 300 al giorno Classifica a squadre 500 al giorno

Vincitori Classifiche Compenso in € Classifica a punti 10.000 Classifica scalatori 5.000 Classifica giovani 10.000 Traguardi volanti 8.000 Classifica fughe 4.800 Supercombattivo 4.000 Classifica a squadre 5.000 Premio fair play 5.000

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.