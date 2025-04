L’ultima classica Monumento è stata vinta dal solito Pogacar che non sarà presente al prossimo mini giro, quello che anticipa l’inizio del primo grande giro, la corsa rosa del Giro d’Italia. Andiamo a vedere cosa ci attende con programma, guida tv, protagonisti, quote, favoriti, il percorso e i Pronostici Giro di Romandia 2025.

Pronostici Giro di Romandia 2025: i favoriti al via

Prende il via martedì 29 aprile e si concluderà domenica 4 Maggio il Giro di Romandia 2025, giunto alla sua 68° edizione. Si tratta di un importante mini giro in preparazione all’imminente Giro d’Italia al via dal 9 maggio, prima grande corsa della stagione 2025 del Ciclismo.

Il Giro di Romandia ha 5 tappe, si parte da Saint Imier e si arriva a Ginevra dopo 683,3 chilometri. Carlos Rodriguez è il campione in carica, ha vinto lo scorso anno davanti al russo Aleksandr Vlasov e al tedesco Florian Lipowitz.

Per questa edizione i favoriti principali per la vittoria finale sembrano essere Remco Evvenepoel e Joao Almeida. La stella della Soudal Quick-Step, rientrato alla grande dopo il grave infortunio patito in inverno, affronta la prima corsa a tappe della propria stagione. Il portoghese della UAE Team Emirates-XRG и reduce dalla splendida vittoria nel Giro dei Paesi Baschi.

Tra gli outsider figurano l’inglese Oscar Onley della Team Picnic PostNL, l’iberico Carlos Rodriguez della Ineos Grenadiers e il belga Lennert Van Eetvelt della Lotto.

L’Italia punta su Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team e Andrea Vendrame della Decathlon AG2R La Mondiale Team, entrambi comunque lontani in quota.

Quote: favoriti Evenepoel su Almeida. Lontani gli azzurri. Le nostre scommesse

E vediamo proprio le quote antepost per la vittoria finale del Giro di Romandia 2025 di ciclismo.

Noi diamo un vantaggio ad ALMEIDA @2.50 che secondo noi vincerà il Giro di Romandia, lo vediamo meglio questa volta rispetto ad Evenepoel di poco avanti in quota. Proprio la quota dello stesso Almeida poteva regalare qualcosa in più, almeno a 3 volte la posta, ma ve lo segnaliamo comunque vincente di questo giro in 5 tappe.

Il percorso del Giro di Romandia 2025

Martedì 29 aprile, prologo: Saint-Imier- Saint-Imier (3,2 km)

Si parte da un prologo di circa tre chilometri. Saint-Imier su un tracciato con diverse curve.

Mercoledì 30 aprile, prima tappa: Munchenstein-Fribourg (194,3 km)

La prima tappa in linea propone quattro salite. Nelle fasi iniziali c’è il GPM di Grindel, terza categoria di 2,3km al 6,5% e poi i corridori affronteranno Mont-Crosin, terza categoria di 2,3 km al 7,2%, il Col de Pontins, seconda categoria di 4,5km al 7,6% e lo Chaumont, seconda categoria di 3 km all’11,9%.

Giovedì 1 maggio, seconda tappa: La Grande Beroche- La Grande Beroche (157 km)

Si parte con il Col de la Tourne , seconda categoria di 7km al 7,7%, e il Mauborget, altro seconda categoria di 9,8km al 5,4%. Un tratto pianeggiante proietta i corridori verso Les Grattes, terza categoria di 5,8km al 5,9% e Le Chaumont, seconda categoria di 3,2km all’11,4%.

Venerdì 2 maggio, terza tappa: Cossonay-Cossonay (183,1 km)

Si parte con il Montcherand, terza categoria di 4,5 chilometri al 4%, si prosegue con Col de Mollendruz, seconda categoria di 14,1km al 3,5% di pendenza media e punte del 10%. Si chiude con l’arrivo a Cossonay, terza categoria di 2,2km al 5,7%.

Sabato 3 maggio, quarta tappa Sion-Thyon 2000 (128,4 km)

La penultima giornata potrebbe essere quella davvero decisiva con ben 5 GPM in programma. Si inizia con l’ Anzure , prima categoria di 14,5km al 7%, si prosegue con il Lens, terza categoria di 3,8km al 5,8%. Un tratto di circa venti chilometri in pianura porterà i ciclisti verso l’accoppiata Nax, prima categoria di 11,5km al 6,8% e Suen, terza categoria di 5,8km al 5,1%. La successiva discesa accompagnerа il gruppo verso il momento della veritа, la salita di Thyon 2000, prima categoria di 20,6 chilometri al 7,6% di pendenza media con punte massime dell’11%.

Domenica 4 maggio, quinta tappa Ginevra-Ginevra (15,6 km)

Si chiude con la cronometro di Ginevra che concederà agli specialisti della velocità di andare alla ricerca del prestigioso successo di tappa e agli uomini di classifica di provare a recuperare, almeno in parte, il terreno perduto. Il percorso è prevalentemente pianeggiante e caratterizzato da lunghi rettilinei.

Guida TV Ciclismo: dove vedere il Giro di Romandia?

Diretta tv del Giro di Romandia: per gli abbonati sui canali Eurosport. Diretta streaming: per gli abbonati su SkyGo, DAZN, Discovery +, NOW. Ecco il programma completo della manifestazione ciclistica:

Prologo martedì 29 aprile

Saint-Imer – Saint-Imer (3,4km crono)

Orario di partenza: 15.13

Orario di arrivo: 17.34

Tappa 1 mercoledì 30 aprile

Munchenstein-Fribourg (194,4 km)

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo: 17.26

Tappa 2 giovedì 1 maggio

La Grande Beroche/Bevaix-La Grande Bйroche (157km)

Orario di partenza: 13.25

Orario di arrivo: 17.27

Tappa 3 venerdì 2 maggio

Cossonay-Cossonay (183,1km)

Orario di partenza: 13.oo

Orario di arrivo: 17.23

Tappa 4 sabato 3 maggio

Sion-Thyon (118,2km)

Orario di partenza: 11.55

Orario di arrivo: 15.59

Tappa 5 domenica 4 maggio

Geneve-Geneve (17,1km crono)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo: 16.00

