Dopo la regina delle classiche, la Parigi-Roubaix, entriamo in un altra settimana importante di Ciclismo con diverse gare in programma, e con l’Amstel Gold Race che è l’evento più atteso dei prossimo giorni. Pronostici Ciclismo 13-19 aprile 2026.

Pronostici Ciclismo 13-19 aprile 2026: il programma della settimana

Archiviate con il favoloso successo di Wout van Aert nella Parigi-Roubaix le classiche del pavé, nella settimana che inizia oggi cominceremo a occuparci di Ardenne con il grande ciclismo.

Preceduta dalla Ronde van Limburg e dalla Freccia del Brabante, domenica 19 aprile tocca all’Amstel Gold Race, una delle corse più importanti dopo le cinque Monumento. Ci sono anche le altre gare a tappe di O Gran Camiño in Spagna e Tour of Hainan in Cina.

Tutte le gare di Ciclismo del 13-19 aprile 2026

Lunedì 13 aprile

Nessuna corsa

Martedì 14 aprile

O Gran Camiño – Prima tappa (2.1)

Mercoledì 15 aprile

Tour of Hainan – Prima tappa (2.Pro)

O Gran Camiño – Seconda tappa (2.1)

Ronde van Limburg (1.1)

Giovedì 16 aprile

Tour of Hainan – Seconda tappa (2.Pro)

O Gran Camiño – Terza tappa (2.1)

Venerdì 17 Aprile

Freccia del Brabante (1.Pro)

Tour of Hainan – Terza tappa (2.Pro)

O Gran Camiño – Quarta tappa (2.1) 11:50 15:09-15:39

Classic Grand Besançon Doubs (1.1)

Freccia del Brabante Donne (1.Pro)

Sabato 18 Aprile

Tour of Hainan – Quarta tappa (2.Pro)

O Gran Camiño – Quinta tappa (2.1)

Tour du Jura (1.1)

Domenica 19 aprile

Amstel Gold Race (1.UWT)

Tour of Hainan T5 (2.Pro)

Amstel Gold Race Donne (1.WWT)

GP Féminin de Chambéry (1.1)

GP Ciudad de Eibar (1.1)

Amstel Gold Race, la gara più attesa. I Favoriti

L’Amstel Gold Race 2026, in programma domenica 19 aprile, vede una sfida aperta tra grandi specialisti delle classiche. Dopo la vittoria di Mattias Skjelmose nell’edizione 2025, i riflettori sono puntati su un ristretto gruppo di favoriti assoluti, iniziando da Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) che è in assoluto il grande favorito secondo le analisi tecniche e i ranking. Dopo il terzo posto al Giro delle Fiandre, punta alla vittoria in una corsa che si adatta perfettamente alle sue doti da finisseur.

Attenzione anche a Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), vincitore nel 2024 e costante protagonista in questa gara, è considerato l’avversario numero uno di Evenepoel. Il campione uscente, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) torna per difendere il titolo conquistato nel 2025 in una volata a tre contro Pogacar ed Evenepoel.

In seconda fascia segnaliamo Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling), già sul podio nel 2024, è uno degli specialisti più in forma per le classiche delle Ardenne e Ben Healy (EF Education-EasyPost) sempre pericoloso con i suoi attacchi da lontano, è tra i migliori scalatori previsti al via.

Tra gli outsiders e possibili sorprese abbiamo Romain Grégoire e Kévin Vauquelin, giovani talenti francesi in forte ascesa in questo tipo di percorsi, l’esperto sempre francese, Julian Alaphilippe, ora con la Tudor e citiamo anche un azzurro, Christian Scaroni, tra gli italiani più accreditati per un buon piazzamento. Non ci saranno però gli altri grandi nomi, quelli principali, del ciclismo, come Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel e Wout van Aert.

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