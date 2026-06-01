Jonas Vingegaard ha appena completato l’impresa del Triple Crown, vincere i tre grandi giri del Ciclismo dopo il successo di Roma al Giro d’Italia e la maglia rosa. Ora si pensa subito ad un altra maglia, quella gialla con l’Anteprima Tour de France 2026.

Jonas Vingegaard vince il Giro ed entra nella storia del ciclismo

Jonas Vingegaard della Visma-Lease a Bike entra in una cerchia ristrettissima di corridori che hanno vinto i tre Grandi Giri. La prima conquista di Vingegaard fu il Tour de France del 2022, una vittoria sorprendente, ma in cui si rivelarono tutti i valori dello scalatore danese emergente che vinse due tappe mitiche (Col du Granon e Hautacam).

Arriva quindi la Vuelta del 2025 con tre vittorie di tappa e una classifica generale serratissima con Joao Almeida distanziato di appena un minuto. Mancava solo il Giro d’Italia per completare la Triple Crown, e la gioia e il successo storico, sono arrivati domenica a Roma in una corsa rosa dominata dall’inizio alla fine per il danese che con questa maglia rosa entra nella compagnia degli otto: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome e, adesso, anche Jonas Vingegaard.

Vingegaard vince su Felix Gall e Jai Hindley. Il 109° Giro d’Italia non sorride agli azzurri visto che il migliore dei nostri è Davide Piganzoli, ma bisogna scendere fino al 8° posto, con un altro italiano alle sue spalle, Damiano Caruso, che si lascia alle spalle Egan Bernal a completare la top-10.

TOP-10 FINALE GIRO D’ITALIA 2026

1. Jonas Vingegaard 83h22’51” 2. Felix Gall +5’22” 3. Jai Hindley +6’25” 4. Thymen Arensman +7’02” 5. Derek Gee +7’56” 6. Afonso Eulálio +9’39” 7. Michael Storer +10’13” 8. Davide Piganzoli +10’22” 9. Damiano Caruso +11’24” 10. Egan Bernal +12’54”

Anteprima Tour de France 2026: i protagonisti per la Maglia Gialla

Ora è già tempo di pensare ad un altra maglia prestigiosa del ciclismo, anzi la più prestigiosa, nel giro anche più ricco, il Tour de France 2026, la Grand Boucle giunta alla 113° edizione della propria storia. Jonas Vingegaard, fresco della vittoria in Italia e del Triple Crown, potrà dare fastidio a Tadej Pogacar? Lo sloveno non ha corso il giro, ma è apparso dominante nelle altre classiche monumento di questa stagione. Attenzione anche a Remco Evenepoel sempre più competitivo nelle corse a tappe, oltre a corridori come Primoz Roglic, Carlos Rodriguez e Joao Almeida che potrebbero inserirsi nella lotta per la vittoria finale, o almeno per il podio.

Per quanto riguarda gli italiani, occhi soprattutto su Antonio Tiberi ormai considerato il principale uomo da classifica del ciclismo azzurro nelle corse a tappe. Possibile spazio anche per Giulio Ciccone che potrebbe puntare alle tappe di montagna e alla classifica degli scalatori, mentre Jonathan Milan resta una delle carte più interessanti per le volate e la maglia verde.

Programma e guida TV del Tour de France

Il Tour de France prenderà il via il 4 luglio e terminerà il 26 luglio con il classico arrivo sugli Champs-Élysées di Parigi. Previsti due giorni di riposo: lunedì 13 e lunedì 20 luglio.

A trasmettere le tappe del Tour saranno la Rai e il gruppo Discovery, che manderà in onda tutto l’evento sui canali Eurosport, disponibili anche su DAZN e Prime Video. Per quanto riguarda lo streaming, RaiPlay garantirà la visione gratuita in chiaro, mentre per gli abbonati saranno disponibili Discovery+, DAZN e Prime Video.

Tour de France 2026: il tracciato con le 21 tappe

Il tracciato del 2026 propone 21 tappe suddivise tra frazioni pianeggianti, percorsi mossi, arrivi in salita e due cronometro. Gli organizzatori hanno scelto un Tour molto impegnativo soprattutto nella seconda metà della corsa, dove saranno le montagne a fare la differenza.

Grande attenzione per il ritorno dell’Alpe d’Huez, protagonista addirittura di due arrivi consecutivi nelle ultime due tappe alpine. Attesa anche per il debutto del Plateau de Solaison come arrivo di tappa al Tour.

Tra i momenti chiave della corsa ci saranno il Tourmalet nella sesta tappa, la cronometro individuale da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains e la durissima penultima frazione alpina con Croix de Fer, Galibier, Sarenne e arrivo all’Alpe d’Huez.

Anche il finale di Parigi subirà una piccola modifica rispetto alla tradizione. Dopo il successo visto alle Olimpiadi del 2024 e nel Tour 2025, tornerà infatti il passaggio sulla salita di Montmartre prima dell’arrivo conclusivo sugli Champs-Élysées.

Tappa 1: Barcellona-Barcellona (19 km, cronometro a squadre) – 4 luglio Tappa 2: Tarragona-Barcellona (182 km) – 5 luglio Tappa 3: Granollers-Les Angles (196 km) – 6 luglio Tappa 4: Carcassonne-Foix (182 km) – 7 luglio Tappa 5: Lannemezan-Pau (158 km) – 8 luglio Tappa 6: Pau-Gavarnie-Gèdre (186 km) – 9 luglio Tappa 7: Hagetmau-Bordeaux (175 km) – 10 luglio Tappa 8: Périgueux-Bergerac (182 km) – 11 luglio Tappa 9: Malemort-Ussel (185 km) – 12 luglio 13 luglio – Riposo Tappa 10: Aurillac-Le Lioran (167 km) – 14 luglio Tappa 11: Vichy-Nevers (161 km) – 15 luglio Tappa 12: Circuit Nevers Magny-Court-Chalon-sur-Saône (181 km) – 16 luglio Tappa 13: Dole-Belfort (205 km) – 17 luglio Tappa 14: Mulhouse-Le Markstein Fellering (155 km) – 18 luglio Tappa 15: Champagnole-Plateau de Solaison (184 km) – 19 luglio 20 luglio – Riposo Tappa 16: Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains (26 km, cronometro individuale) – 21 luglio Tappa 17: Chambéry-Voiron (175 km) – 22 luglio Tappa 18: Voiron-Orcières-Merlette (185 km) – 23 luglio Tappa 19: Gap-Alpe d’Huez (128 km) – 24 luglio Tappa 20: Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez (171 km) – 25 luglio Tappa 21: Thoiry-Parigi Champs-Élysées (130 km) – 26 luglio

Quote Antepost: i favoriti per la Maglia Gialla

Jonas Vingegaard ha dominato in Italia, ma non c’era Tadej Pogacar che torna per la gara francese. Gli analisti si interrogano se ci sarà un testa a testa tra i due, i bookmakers no, e sono nettamente decisi in favore dello sloveno nettamente avanti @1.28 di quota contro il danese @5 volte la posta.

Proverà ad inserirsi anche il talento di casa in ascesa, il francese Paul Seixas @7, dopo di che si sale in doppia cifra con Florian Lipowitz @17, Remco Evenepoel @23, Juan Ayuso @34 ed Isaac Del Toro @41.

Indietro gli azzurri, anche qui il primo in lavagna è Antonio Tiberi, ma è molto indietro con una quota in tripla cifra @151 volte la posta. Ben peggio Giulio Ciccone la cui vittoria della Maglia Gialla è un impresa quasi impossibile, quotata @751, dove troviamo anche Lorenzo Fortunato.

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