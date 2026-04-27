Una settimana importante di ciclismo che fa da antipasto e da preparazione alla Corsa Rosa con il Giro di Turchia e soprattutto il Giro di Romandia che si disputeranno su varie tappe durante questa settimana, vediamo tutto quello che c’è da sapere per i Pronostici Ciclismo 27 aprile-3 maggio.

Pronostici Ciclismo 27 aprile-3 maggio: programma della settimana

Il Giro di Romandia, che scatterà martedì 28 aprile, il Giro di Turchia, che è cominciato domenica 26, la Eschborn-Frankfurt di venerdì primo maggio e la Vuelta España Femenina, che inizierà domenica 3 maggio, sono gli appuntamenti più attesi della settimana che precede quella della partenza bulgara del Giro d’Italia.

Lunedì 27 aprile

Giro di Turchia – Seconda tappa (2.Pro)

Martedì 28 aprile

Giro di Romandia Prologo (2.UWT)

Giro di Turchia – Terza tappa (2.Pro)

Mercoledì 29 aprile

Giro di Romandia – Prima tappa (2.UWT)

Giro di Turchia – Quarta tappa (2.Pro)

Giovedì 30 aprile

Giro di Romandia – Seconda tappa (2.UWT)

Giro di Turchia – Quinta tappa (2.Pro)

Venerdì 1 maggio

Giro di Romandia – Terza tappa (2.UWT)

Eschborn – Frankfurt (1.UWT)

Giro di Turchia – Sesta tappa (2.Pro)

Grande Prémio Anicolor – Prima tappa (2.1)

GP Immo Zone Donne (1.1)

Sabato 2 maggio

Giro di Romandia – Quarta tappa (2.UWT)

Giro di Turchia – Settima tappa (2.Pro)

Grande Prémio Anicolor – Seconda tappa (2.1)

Festival Elsy Jacobs à Garnich Donne (1.1)

Domenica 3 Maggio

Giro di Romandia – Quinta tappa (2.UWT)

Giro di Turchia – Ottava tappa (2.Pro)

Famenne Ardenne Classic (1.1)

Grande Prémio Anicolor – Terza tappa (2.1)

Vuelta España Femenina – Prima tappa (2.WWT)

Festival Elsy Jacobs à Luxembourg Donne (1.1)

Giro di Romandia 2026: i favoriti

Per alcuni il Giro di Romandia sarà l’ultimo test prima del Giro d’Italia, per altri un appuntamento dopo le Classiche delle Ardenne. Ovviamente l’uomo da battere sarà Tadej Pogacar, con la stella slovena che è al debutto nella corsa World Tour elvetica. Non mancano però i rivali: Red Bull – BORA – hansgrohe schiera al via la coppia formata da Florian Lipowitz e Primoz Roglic che proverà a creare problemi al campione del mondo. Da seguire anche Oscar Onley (INEOS Grenadiers) e Lenny Martinez (Bahrain – Victorious).

Per l’Italia Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) si testa sulle strade elvetiche, lui che come obiettivo ha il Tour de France quest’anno. Spalla di lusso Damiano Caruso che invece si cimenterà al Giro. Alla Corsa sarà presente anche Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) che cerca la miglior condizione in chiave Giro.

Percorso ai raggi X. Tutte le tappe del Giro di Romandia 2026

Dal 28 aprile al 3 maggio andrà in scena l’edizione numero 87 del Giro di Romandia 2026. La corsa a tappe elvetica, conquistata nel 2025 da João Almeida, propone cinque tappe varie ed insidiose.

TAPPE GIRO ROMANDIA 2026

Prologo (28/04): Villars-sur-Glâne (3,2 km, cronometro individuale)

Tappa 1 (29/04): Martigny – Martigny (171,2 km)

Tappa 2 (30/04): Rue – Vucherens (173,1 km)

Tappa 3 (01/05): Orbe – Orbe (176,6 km)

Tappa 4 (02/05): Broc – Charmey (149,6 km)

Tappa 5 (03/05): Lucens – Leysin (178,2 km)

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