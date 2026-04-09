Domenica 12 aprile si corre la 123° edizione della Regina delle Classiche del Ciclismo, la Parigi-Roubaix dove van der Poel va per uno storico poker, ma dovrà fare i conti col fenomeno Pogacar e magari anche col nostro Filippo Ganna. Parigi-Roubaix 2026.

Parigi-Roubaix 2026: i protagonisti della Regina delle Classiche

Domenica 12 aprile si corre la Parigi-Roubaix 2026. La corsa in linea, giunta all’edizione numero 123, prende il via da Compiègne, partenza prevista alle 11:05, e si conclude a Roubaix intorno alle 16:50 dopo aver percorso 258,3 chilometri.

Riflettori puntati su Mathieu van der Poel, al terzo centro consecutivo, si è confermato il dominatore assoluto dell’Inferno del Nord. Il neerlandese ha infatti rifilato 1’18’’ a Tadej Pogacar, penalizzato però da una caduta, e ha staccato il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek di 2’11’’. Sono loro due i ciclisti favoriti e da battere, come vedremo tra poco anche nelle quote.

Poco più indietro troviamo Mads Pedersen (reduce da due terzi posti consecutivi) e Jasper Philipsen mentre Wout Van Aert cercherà di sfatare un tabù di una Classica che gli è sempre sfuggita. Da tenere d’occhio anche i giovani Arnaud De Lie e Matthew Brennan.

L’ultima vittoria italiana risale al 2021, anno in cui ad imporsi è stato Sonny Colbrelli. L’Italia punta ancora su Filippo Ganna che, dopo il trionfo della scorsa settimana a Waregem con un finale stratosferico, proverà a capitalizzare anche nella regina delle classiche. Accanto a lui, il gigante Jonathan Milan (Lidl-Trek), l’esperto Davide Ballerini e il giovane talento Alessandro Romele (XDS Astana Team).

Il percorso della storica Parigi-Roubaix

Il tracciato della Parigi-Roubaix maschile del 2026 ricalca la tradizione più dura della corsa, con i suoi 258,3 km complessivi. La carovana partirà da Compiègne per arrivare nell’iconico Vélodrome André-Pétrieux, dopo aver affrontato ben 30 settori di pavé per un totale di 54,8 km di tratti caratterizzati da ciottoli irregolari.

La grande novità di quest’anno è un insidioso tratto di pavé in salita di 800 metri nella zona di Biastre, inserito per fiaccare le gambe prima dei momenti decisivi. Ma, come sempre, il destino della corsa si deciderà sui tre leggendari settori a “cinque stelle”: la Foresta di Arenberg (2.300 m), dove si può perdere tutto in un istante; Mons-en-Pévèle (3.000 m), crocevia tattico a 50 km dal traguardo; e il Carrefour de l’Arbre (2.100 m), l’ultimo vero trampolino di lancio a soli 17 km dal velodromo.

Guida TV Ciclismo: dove vedere la Parigi-Roubaix?

La Rai trasmetterà la corsa in diretta su Rai 2 dalle ore 14:45 alla conclusione, mentre RaiSport HD proporrà la gara dalle 12:45 alle 14:45. La diretta streaming della gara sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Quote: chi vincerà la 123° Parigi-Roubaix?

Vediamo le lavagne delle quote per la vittoria dell’edizione 123 della Parigi-Roubaix. Come già detto, e come ovvio che sia, van der Poel e Pogacar sono favoriti, ma in seconda fascia, tra i contender veri, troviamo anche il nostro Ganna.

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