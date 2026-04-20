Pronostici Ciclismo: il programma della settimana (20-26 aprile). Dal Tour of the Alps alla Liegi-Bastogne-Liegi, passando per Freccia Vallone

Pronostici Ciclismo 20-26 aprile 2026
Pronostici Ciclismo
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20 Aprile 2026

Che settimana che ci attende col ciclismo dopo l’inizio del Trittico delle Ardenne con la vittoria di Evenepoel all’Amstel Gold Race, e ora si continua con Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, ma non solo, visto che ci sono altre gare da non perdere, tra cui il Tour of the Alps. Pronostici Ciclismo 20-26 aprile 2026.

Pronostici Ciclismo 20-26 aprile 2026: programma della settimana

La settimana dal 20 al 26 aprile è di quelle davvero ricche di appuntamenti per gli appassionati di ciclismo e gli amanti delle scommesse su questo sport. Le gare più attese sono il Tour of The Alps (20-24 aprile), la Freccia Vallone (22 aprile) e la quarta Monumento della stagione, la Liegi-Bastogne-Liegi (domenica 26 aprile).

Lunedì 20 aprile

Tour of the Alps – Prima tappa (2.Pro)

Martedì 21 aprile

Tour of the Alps – Seconda tappa (2.Pro)

Mercoledì 22 aprile

Freccia Vallone (1.UWT)

Tour of the Alps – Terza tappa (2.Pro)

Freccia Vallone Donne (1.WWT)

Giovedì 23 aprile

Tour of the Alps – Quarta tappa (2.Pro)

Vuelta Asturias – Prima tappa (2.1)

Venerdì 24 aprile

Tour of the Alps – Quinta tappa (2.Pro)

Vuelta Asturias – Seconda tappa (2.1)

Sabato 25 aprile

Vuelta Asturias – Terza tappa (2.1)

GP Liberazione Donne (1.1)

Omloop van Borsele Donne (1.1)

Domenica 26 aprile

Liegi-Bastogne-Liegi (1.UWT)

Giro di Turchia – Prima tappa (2.Pro)

Giro dell’Appennino (1.1)

Vuelta Asturias – Quarta tappa (2.1)

Liegi-Bastogne-Liegi Donne (1.WWT)

Freccia Vallone 2026: programma e tracciato 

Si è aperto ieri con l’Amstel Gold Race 2026 il trittico delle Ardenne. Remco Evenepoel ha vinto la corsa olandese per la prima volta in carriera, battendo Mattias Skjelmose, vincitore nel 2025. Ora la nuova settimana propone l’appuntamento con la Freccia Vallone, in programma mercoledì 22 aprile, la corsa belga arrivata alla 90° edizione.

Saranno ben 208 i chilometri da affrontare con partenza da Herstal ed arrivo a Huy. In totale ci saranno ben 11 côte da superare e ben 3.241 metri di dislivello. Dopo circa 100 chilometri di gara si entrerà nel circuito finale da ripetere due volte e con il mitico Mur de Huy (1.4 km all’8,9% di pendenza media), vera svolta della corsa belga.

L’anno scorso a trionfare fu Tadej Pogacar, assente quest’anno per preparare al meglio la Liegi-Bastogne-Liegi. Senza il campione del mondo e con la presenza di Remco Evenepoel in dubbio, gli occhi saranno puntati soprattutto su Paul Seixas. Il talento francese, reduce dalla sua prima vittoria in una corsa a tappe (Giro dei Paesi Baschi), ritorna ora in gara in una Classica importante.

Mercoledì 22 aprile
Herstal-Huy (208.8 km)
Orario di partenza: 11.30
Orario di arrivo stimato: 16.20

Pronostici Freccia-Vallone 2025

Liegi-Bastogne-Liegi: programma e guida tv

Si corre domenica 26 aprile la Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Monumento stagionale e atto di chiusura del celeberrimo Trittico delle Ardenne. La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero centododici, parte da Liegi alle 10:00 e arriva nella città belga dopo aver percorso 259,5 chilometri. Lo scorso anno Tadej Pogacar ha offerto l’ennesima dimostrazione della sua forza straripante vincendo in solitaria davanti al duo formato dall’italiano Giulio Ciccone e dall’irlandese Ben Healy.

L’Italia non conquista questa gara addirittura dal 2007 con Danilo Di Luca. L’annunciato ritorno in gara di Tadej Pogacar, la presenza di Remco Evenepoel, fresco vincitore dell’Amstel Gold Race, e Paul Seixas sembrano creare tutte le premesse per poter assistere ad uno spettacolo di altissimo livello. La possibile partecipazione di Tom Pidcock, la voglia di far bene di corridori come Christian Scaroni, Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose e Lenny Martinez non renderà certamente facile la vita dei tre fenomeni favoriti.

La Rai trasmetterà la corsa in diretta su Rai 2 dalle ore 14:45 alla conclusione, mentre RaiSport HD proporrà la gara dalle 13:00 alle 14:50. La diretta streaming della gara sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Domenica 26 aprile    Liegi-Bastogne-Liegi     Liegi-Bastogne-Liegi (259,5 chilometri)
Orario di partenza: 10:00
Orario di arrivo stimato: 16.20 circa

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