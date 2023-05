Giro d’Italia 2023: Remco Evenepoel favorito per la nona tappa a cronometro

E’ arrivato il primo giorno di resa dei conti tra i big della classifica generale. La cronometro con arrivo a Cesena ha solo un favorito Remco Evenepoel.

Il percorso della cronometro

Sono 35 chilometri da percorrere da Savignano sul Rubicone a Cesena. Il percorso è in pratica completamente pianeggiante e con poche curve, quindi adatto agli specialisti.

I favoriti della tappa odierna

Remco Evenepoel, dopo la vittoria nella prima tappa a cronometro, è il naturale favorito di oggi. Nonostante le cadute nella quinta tappa ed i secondi persi nella tappa di ieri per l’attacco di Primoz Roglic, seguito dal duo Ineos, il belga oggi dovrebbe dare uno scossone importante nella classifica generale. Lo sloveno ieri ha dimostrato di stare bene, sta gestendo il suo Giro d’Italia con esperienza. Non dovrebbe andare forte come il rivale, ma a cronometro può dire la sua.

In mezzo ai due litiganti troviamo Stefan Kung. Specialista potrà sicuramente dire la sua ed ambire almeno al podio di giornata, visto anche l’assenza del nostro Filippo Ganna, che si è dovuto ritirare per essere risultato positivo al Covid. Possibili sorprese, Geraint Thomas non si potrebbe definire uno specialista, ma ha dimostrato di avere una buona gamba insieme al compagno Teo Geoghegan Hart.

Joao Almeida è sempre un’incognita. Non è un cronoman, però ogni tanto riesce a fare risultati sorprendenti come la prima tappa. Possibili outsider, difficile per la vittoria, ma per un buon piazzamento di giornata: Brandon McNulty, Jay Vine ed Edoardo Affini.