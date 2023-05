La settima tappa non ha regalato lo spettacolo che ci si aspettava tra i capitani in lotta per la classifica generale. Di conseguenza nella tappa con l’arrivo a Fossombrone regna l’incertezza.

Il percorso dell’ottava tappa

E’ la solita tappa difficile, subito dopo una principale. Spesso i giri di tre settimane sono stati decisi da giornate del genere. Si superano per il secondo giorno consecutivo i 200 chilometri da percorrere, 207 per l’esattezza. La tappa nella prima parte è abbastanza tranquilla e probabilmente darà atto ad una fuga. Gli ultimi 57 chilometri sono veramente impegnativi con la salita dei Cappuccini da affrontare due volte (l’ultima a 6 km dall’arrivo). In mezzo ci sarà il Monte delle Cesane, un GPM di seconda categoria, dove se qualcuno vuole può attaccare.

I favoriti per la vittoria di tappa

Il punto è esattamente questo. Ci sarà qualcuno che vuole attaccare? Le quote dei bookmakers danno favorito Primoz Roglic. Lo sloveno ieri è stato a ruota del favorito Remco Evenepoel e la sensazione è che voglia aspettare il belga al varco nell’ultima settimana. Da par suo, il campione iridato, dopo le cadute non aveva nessuna intenzione di spingere visto che nella cronometro di domenica sarà il favorito e potrebbe dare distacchi importanti ad i suoi avversari.

Può andare in porto la fuga? Ci dovesse essere l’immobilità della settima tappa sì. In questo caso i nomi per la possibilità vittoria sarebbero tantissimi. Proviamo a farne qualcuno: Ben Healy, Vincenzo Albanese, Lorenzo Rota e Simone Velasco.

