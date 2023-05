Arriva la prima tappa con arrivo in salita sul Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore). Non sarà la salita più difficile di giornata, ma la più lunga ed oggi sono attesi i primi verdetti per la classifica generale.

Il percorso della settima tappa

Si partirà da Capua e si arriva al Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore). Sono 218 i chilometri da percorrere. I primi 60 non hanno particolari difficoltà e probabilmente daranno la possibilità di creare una fuga. La prima asperità si trova a metà percorso, con il GPM situato a Roccaraso, la nota località sciistica.

Successivamente altri 60 chilometri tranqulli che portano all’arrivo del secondo Traguardo Volante a Bussi del Tirino. Poco dopo arriverà la parte clou della giornata, con l’arrivo al secondo GPM di giornata situato su Calascio, una salita regolare. Il finale che porterà al Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) è lungo, irregolare e con gli ultimi 3 chilometri particolarmente difficili, che faranno la prima reale selezione di questa edizione.

Pronostico Giro d’Italia 2023: i favoriti per la settima tappa

I bookmakers si aspettano la prima sfida tra i due grandi favoriti per la vittoria finale: Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Se nelle prime tappe sembrava dovesse esserci un dominio del belga, la quinta tappa con due cadute per lui, ha cambiato i pronostici. Oggi si scoprirà quanto l’essere finito per terra due volte abbia influito sullo stato fisico del campione iridato.

Primoz Roglic non ha brillato in questo inizio di Giro d’Italia. La squadra lo ha tenuto sempre nelle prime posizioni per evitare imprevisti, probabilmente paga una preparazione atta a trovarlo in forma nell’ultima settimana.

Il terzo incomodo è Tao Geoghegan Hart. Il vincitore del 2020 non era tra i riflettori all’inizio, ma con una buona prova nella prima tappa ed un approccio corretto ha dimostrato di poter dire la sua. Può contare su una squadra forte e su un possibile gregario di lusso come Geraint Thomas, apparso poco brillante al contrario in queste prime tappe.

Possibili outsider protagonisti? Ben Healy è arrivato a questo Giro d’Italia come uno dei corridori più in forma. Thibaut Pinot, nella tappa regina del Giro di Romandia, si è dovuto arrendere solo al vincitore finale Adam Yates. Per gli italiani i nomi sono quelli di Lorenzo Fortunato e Damiano Caruso. Entrambi hanno il passo per stare con i migliori, in teoria non lo spunto per poter vincere in un gruppo ristretto con questo finale.