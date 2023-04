E’ il giorno della tappa decisiva per il Giro di Romandia. Parte con i favori del pronostico Adam Yates, compagno di squadra di Juan Ayuso, vincitore dell’ultima tappa e leader della classifica generale.

I favoriti per la tappa regina del Giro di Romandia 2023

Le quote dei bookmakers lasciano pensare ad una sfida tra Juan Ayuso e Adam Yates. Lo spagnolo ha vinto, un po’ a sorpresa, la cronometro di ieri e si ritrova come principale rivale il compagno di squadra. Potrà esserci gioco di squadra anche nel team Bahrain Merida tra Damiano Caruso e Gino Mader. Il siciliano ha fatto una buona cronometro, a differenza del compagno di squadra, ed insieme posso dire la loro in un finale adatto alle loro caratteristiche.

Altri possibili protagonisti possono essere i francesi Romain Bardet e Thibaut Pinot. Il primo ieri ha perso parecchio terreno nella cronometro, ma ha dimostrato in salita di avere il passo dei migliori. Il secondo in settimana si è fatto vedere per qualche azione solitaria. Nel caso trovasse la verve dei giorni migliori potrà essere un protagonista a sorpresa.

Pronostico Giro di Romandia 2023: i favoriti per la classifica generale

Con la vittoria di ieri Juan Ayuso ha provato a mettere un’ipoteca sulla vittoria finale. In generale, difficilmente il UAE Team Emirates avendo i primi due in classifica generale si lascerà sfuggire la vittoria finale. Qualora lo spagnolo dovesse avere difficoltà, il capitano designato Adam Yates proverà a fare sua questa edizione.

Difficile, a meno di una tappa con risultati rocamboleschi, che la vittoria finale vada a qualcun’altro. In questo caso i più accreditati sono Matteo Jorgenson, Romain Bardet ed il già citato duo del team Bahrain Merida.