Pronostici Giro d’Italia 2023 Tappa 5. Dopo la vittoria di Aurelien Paret-Peintre nella quarta tappa, è tempo di andare a vedere favoriti e possibili sorprese per la quinta tappa in programma il 10 maggio, la Atripalda-Salerno.

Pronostici Giro d’Italia 2023 Tappa 5: Il percorso della tappa

Dopo la 4a tappa la maglia rosa è stata strappata a Remco Everpoel (che rimane comunque il favorito per la vittoria finale) ed ora è sulle spalle del giovane Andreas Leknessund.

Ora ci attende la 5a tappa, Atripalda-Salerno che sulla carta avrà un inizio abbastanza movimentato e probabilmente ci sarà una fuga, con un finale però con lunghi tratto pianeggianti. Le squadre che hanno velocisti proveranno a chiudere la fuga visto che ci sono grandi possibilità per loro.

Pronostici Giro d’Italia 2023 Tappa 5: I favoriti per la vittoria

Anche questa volta, come in tutte le prime tappe, è Mads Pedersen @3 il favorito per la vittoria, anche se al momento non ha mai rispettato le previsioni di bookmakers ed analisti. Arriverà la prima vittoria a Salerno? Lo insidierà principalmente Kaden Groves @5 e poi attenzione a Jonathan Milan @8, l’italiano che ha vinto la 2° tappa.

In doppia cifra apre Fernando Gaviria @12, col colombiano di poco avanti a Michael Matthews @15 tra i giocatori in seconda fascia, anche se effettivamente i giochi dovrebbero essere tra i primi 3. In verità su Milan abbiamo qualche dubbio quindi ci accodiamo alle valutazioni anche dei bookmakers consigliando Pedersen e Groves.

Possibili sorprese ed azzardo a quota alta

Se cercate quote alte e di valore, le possibili sorprese sono rappresentate da Pascal Ackermann @20 e Cort Nielsen @25, e soprattutto attenzione a Vincenzo Albanese @33 che è andato forte nella quarta tappa, corre in casa anche se ieri si è staccato all’ultima salita. Oggi, spinto anche dai tifosi, ci riproverà, proverà ad entrare nella fuga o comunque a stare con i migliori visto che la gamba ce l’ha.

Infine una quota alta, l’azzardo è su Simone Consonni @75.00.

Segui tutti i canali di BETTING MANIAC per essere sempre aggiornato e per le migliori analisi e consigli per le scommesse.

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale FREE)

TELEGRAM BETTING MANIAC (Canale VIP, contattaci per info sui servizi e su come accedere)

SITO BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC