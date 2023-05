Tutto pronto per l’inizio del giro d’Italia. La prima tappa è in programma il 6 maggio e sarà una cronometro individuale, con il nostro Filippo Ganna che potrebbe essere la prima maglia rosa dell’edizione.

Il percorso della prima tappa

Partenza da Fossacesia Marina ed arrivo a Ortona, per 19,6 chilometri totali. La tappa inizierà alle ore 13.50 ed è previsto l’arrivo dell’ultimo corridore intorno alle 17.10. E’ la classica cronometro di inizio dei grandi giri, totalmente piatta e che vede favoriti gli specialisti.

I favoriti per il primo giorno della 106esima edizione

Filippo Ganna è il favorito principale. E’ specialista ed ha dimostrato nelle grandi classiche di avere un’ottima gamba con dei piazzamenti ed ha già vinto una cronometro nella tappa inaugurale della Tirreno-Adriatico. Nonostante gli evidenti miglioramenti in salita, l’obiettivo dichiarato per questo Giro d’Italia, è la vittoria di tappe e non la classifica generale e questa sembra proprio una ghiotta occasione.

Il suo rivale principale è Remco Evenepoel, uno dei favoriti alla vittoria finale. Il belga è uno specialista, nonostante la giovane età, e potrebbe prendere già un bel vantaggio dall’avversario diretto per la maglia rosa a Roma, Primoz Roglic. Il terzo è Stefan Kung, anche lui specialista e che potrebbe approfittare di non avere addosso particolari aspettative, rispetto ai primi 2.

Aggiornamenti sui favoriti per la Classifica Generale

Rimane invariata l’idea dei bookmakers che ci troveremo di fronte ad una sfida tra Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Dietro cambiano le gerarchie dei possibili antagonisti con Joao Almeida e Tao Geoghegan Hart in ascesa, mentre Jay Vine inizia a perdere credibilità.

