Il 6 maggio comincia l’edizione numero 106 della corsa rosa, il primo grande Giro della stagione. I favoriti alla vigilia sono due Remco Evenepoel e Primoz Roglic.

Giro d’Italia: storia azzurra e percorso di questa edizione

Sono 105 le edizioni fin qui disputate della corsa rosa. Quest’anno il percorso prevede 21 tappe, tre cronometro individuali a cominciare dalla prima tappa Costa dei Trabocchi (Fossacesia Marina) – Ortona di 19,6 chilometri. Terzultima e penultima tappa possono essere decisive per la vittoria finale con le Tre Cime di Lavaredo e la cronometro Tarvisio – Monte Santo di Lussari. La passerella finale si svolgerà completamente nella capitale, con l’ultimo arrivo dell’edizione previsto ai Fori Imperiali.

La storia è piena di ciclisti italiani chiaramente. A cominciare dalle vittorie di 100 anni fa di Costante Girardengo ed Alfredo Binda, passando nell’età dell’oro di questo sport agli immortali Fausto Coppi e Gino Bartali. Arrivando alla storia contemporanea, dove è doveroso citare il compianto Marco Pantani ed il suo anno di grazia 1998. Inizio di una striscia ottima per gli azzurri di 11 successi consecutivi dal 1997 fino al 2007. Vincenzo Nibali è l’ultimo italiano ad aver vinto la maglia rosa nel 2016, bissando il successo del 2013.

I favoriti per la vittoria finale

Le quote offerte dai bookmakers prospettano un ballottaggio per la vittoria finale. Il belga Remco Evenepoel è il favorito. Vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi, due vittorie alla Vuelta a Catalunya e del UAE Tour in questa stagione e vincitore della Vuelta a Espana e Mondiale della passata stagione, può contare su un ottimo stato di forma.

Il suo principale avversario è Primoz Roglic. Lo sloveno in questa stagione ha vinto la Tirreno-Adriatico e la generale della Vuelta a Catalunya dove c’è stato l’antipasto della sfida con il belga. In comune hanno sempre qualcosa di spagnolo, visto che prima della vittoria del belga nella passata stagione, la Vuelta a Espana è stato territorio di conquista dello sloveno per ben tre volte.

I possibili avversari? Il portoghese Joao Almeida è un combattente, ma ha dimostrato che per poter lottare per una classifica generale deve dare il massimo e non potrebbe bastare. Jay Vine sarà il capitano del team UAE Emirates e si presenta come il terzo potenziale favorito, ma sarà alla sua prima grande corsa a tappe con questo riconoscimento.

Geraint Thomas ed Aleksandr Vlasov possono essere delle mine vaganti, anche se in questo 2023 finora non hanno mai dimostrato di essere realmente competitivi. Le speranze italiane sono tutte principalmente per Damiano Caruso, secondo nel 2021, e che viene da un buon Giro di Romandia.

