Domenica 23 aprile andrà in scena la quarta classica monumento del ciclismo. La Liegi-Bastogne-Liegi è una delle più iconiche corse, con un albo d’oro farcito di nomi di primo ordine.

Da Eddy Merckx ad Alejandro Valverde, passando per Moreno Argentin

Sono loro i più titolati di questa corsa. Il belga comanda la classifica di chi ha vinto più edizioni, grazie alle 5 vittorie dal 1969 al 1975 di cui tre consecutive. Poker per il nostro Moreno Argentin, anche lui autore di tre vittorie consecutive dal 1985 al 1987, alla quale ha aggiunto quella del 1991. Alejandro Valverde è l’unico corridore contemporaneo che può vantare 4 vittorie.

Nella classifica per nazioni dominio belga con 59 vittorie. Segue ben distante l’Italia con 12 vittorie, il podio è chiuso dalla Svizzera con 5 vittorie. Nelle ultime edizioni si sono alternati sul podio diversi corridori che saranno protagonisti in questa edizione. Basti pensare che i principali favoriti hanno vinto le ultime 3 edizioni: Remco Evenepoel nel 2022, Tadej Pogacar nel 2021 e Primoz Roglic nel 2020.

Pronostico Liegi-Bastogne-Liegi: il ritorno del Cote de Forges

Saranno 258,5 i chilometri da percorrere in questa edizione. Saranno ben 10 le Cotes da affrontare, con gli ultimi 80 chilometri che saranno veramente difficili. Il finale prevede proprio un trittico di Cotes, con in mezzo quella del Cote de Forges. Superata l’ultima asperità mancheranno 13 chilometri all’arrivo a Liegi.

Liegi-Bastogne-Liegi 2023: i favoriti alla vigilia

Parterre de rois, per questa edizione. In pratica ci sono tutti quanti, a cominciare da Tadej Pogacar favorito principale, fresco vincitore del Giro delle Fiandre, e vincitore di questa corsa nel 2021. Il campione in carica Remco Evenepoel, sembra l’avversario diretto dello sloveno, in buona condizione come dimostrato al Volta Ciclista a Catalunya dove ha vinto 2 tappe ed è arrivato secondo nella generale.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Primoz Roglic, vincitore nel 2020, non è da sottovalutare. Ha dominato la Tirreno-Adriatico e la Volta Ciclista a Catalunya, vincendo la classifica generale e 5 tappe totali. Mathieu Van der Poel è il dominatore delle Classiche Monumento in questa stagione. Vittoria alla Milano-Sanremo, secondo al Giro delle Fiandre e vittoria nella Parigi-Roubaix sono un interessante biglietto da visita.

Da aggiungere nel novero dei favoriti le altre frecce della Jumbo-Visma Wout Van Aert e Jonas Vingegaard. Il primo, potrebbe risultare come lo sconfitto di queste classiche monumento, nonostante gli ottimi piazzamenti. Il danese ha dominato il recente Giro dei Paesi Baschi. Insieme a Primoz Roglic, possono adottare diverse strategie ed impostare la gara.

Per gli italiani ci sono poche possibilità. I nomi spendibili sono quelli di Diego Ulissi, Alberto Bettiol ed Alessandro Covi.