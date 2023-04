Il danese sta dettando legge in questa edizione del Giro dei Paesi Baschi, con le vittorie nella terza e quarta tappa. Oggi chiuderà definitivamente la corsa con la terza vittoria consecutiva?

Un uomo solo al comando: Jonas Vingegaard!

Le previsioni ieri erano tutte per una tappa di transizione, invece gli uomini di classifica hanno chiuso sulla fuga. Dopo un paio di scatti, non troppo convinti, il danese si è messo in proprio staccando la compagnia. L’unico a tenere il suo passo Mikel Landa, padrone di casa, che però nel finale non ha potuto competere nella volata a due. Per il basco consolidamento del secondo posto nella classifica generale.

Pronostico Giro dei Paesi Baschi: quinta tappa dall’esito incerto

Ci sarà subito una salita, sulla quale molto probabilmente si verrà a creare la fuga di giornata. In questo caso i nomi sono veramente tanti da fare e tutti a quota alta. Proviamo a farne tre: Clement Champoussin, Felix Gall e Liliane Calmejane.

La fuga dipenderà dalla voglia di competere per la vittoria di tappa degli uomini di classifica. Il rischio, però, è quello di fornire un assist per il tris di Jonas Vingegaard, che al momento si è dimostrato imbattibile. Se la fuga dovesse avere tanti corridori di diverse squadre probabilmente oggi sarà la volta buona che vada a buon fine. Quindi, in sostanza, il consiglio è quello di valutare la corsa live per eventuali puntate.

