Il terzo giorno del Giro dei Paesi Baschi non ha deluso le aspettative, con il favorito Jonas Vingegaard che si è aggiudicato la vittoria nell’unica tappa prevista con arrivo in salita.

Jonas Vingegaard comincia a dettare legge

La terza tappa ha visto protagonista il danese. Grazie all’aiuto del fido Attila Valter, il campione in carica del Tour de France, sull’ultimo chilometro è con una pendenza massima del 26% è riuscito a fare la differenza. Complice anche un errore di Sergio Higuita che si è piantato, a poco meno di 500 metri dall’arrivo, bloccando la corsa di diversi possibili protagonisti. Secondo posto per Mikel Landa.

Pronostico quarta tappa: Sarà la volta buona per Alex Aranburu?

Continua ad accumulare piazzamenti lo spagnolo, decimo anche nella terza tappa. La gamba sembra esserci e la tappa odierna appare come l’ultima occasione per lui per mettere la firma in questa edizione.

I principali avversari? Sicuramente occhio a Ion Izagirre, fresco vincitore del GP Miguel Indurain, corridore di casa che già ha fatto capire di puntare ad una vittoria di tappa. Richard Carapaz sembra stare in forma e la tappa si addice alle sue caratteristiche. Le speranze azzurre sono riposte ad Andrea Biagioli, nella top 10 nella terza tappa ed apparso brillante.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione