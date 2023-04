Archiviata la seconda tappa con la vittoria di Ide Schelling, che ha già dato indicazioni importanti, il Giro dei Paesi Baschi offre una tappa dove potremo capire chi può puntare alla vittoria finale.

Percorso terza tappa: 5 GPM da affrontare

La tappa prevede 154 chilometri totali. I primi 50 sono abbastanza semplici, dal chilometro numero 54 ci sarà la prima delle 5 ascese di giornata, molte delle quali con pendenze a due cifre. Il finale è di quelli spettacolari per il pubblico, con una salita nell’ultimo chilometro che ha un picco del 26%, di quelle che tagliano le gambe a chiunque.

Pronostico Giro dei Paesi Baschi 2023: favoriti per la terza tappa

I nomi sono quelli della classifica generale, a cominciare da Jonas Vingegaard. Il vincitore dell’ultimo Tour de France, nelle prime due tappe è stato abbastanza coperto, l’arrivo è di quelli che nel caso avesse la gamba dei giorni migliori effettivamente lo vede come il più forte del gruppo.

Il suo avversario più accreditato è David Gaudu, che a differenza del rivale si è già fatto notare nella seconda tappa, arrivando terzo. Il francese è in forma ed è uno dei corridori più adatti per questo tipo di tappa, soprattutto per l’ultima fase di gara particolarmente nervosa. Il nostro nichelino lo puntiamo su di lui.

Altri possibili nomi sono i soliti: Sergio Higuita e Ion Izagirre. Enric Mas e Mikel Landa probabilmente saranno con i migliori, ma per portarla a casa devono arrivare in solitaria. Le ultime due menzioni vanno ad Alex Aranburu, in forma e protagonista nella seconda tappa, e Richard Carapaz che silenziosamente sta dimostrando di essere in buona condizione.