E’ la settimana del Giro dei Paesi Baschi, dopo il Giro delle Fiandre vinto magistralmente da Tadej Pogacar. Il favorito alla vittoria finale è il suo avversario diretto di questa stagione, Jonas Vingegaard.

Percorso Giro dei Paesi Baschi 2023: mai un attimo di tregua

Prima tappa – Vitoria-Gasteiz – Labastida (165,4 km)

Seconda tappa – Viana – Leitza (193,8 km)

Terza tappa – Errenteria – Villabona (162,2 km)

Quarta tappa – Santurtzi – Santurtzi (175,7 km)

Quinta tappa – Amorebieta – Amorebieta (164,5 km)

Sesta tappa – Eibar – Eibar (137,8 km)

Il percorso disegnato per questa edizione, non da molte possibilità ai velocisti. A cominciare dalla prima tappa, dove ci sarà solo un GPM, ma in pratica non ci sono tratti pianeggianti per tutto il percorso e nel finale ci saranno due strappi con punte dell’8% e 6%. La seconda tappa è la più lunga e prevede 5 GPM e tante discese insidiose, compresa quella finale che inizierà a 5 chilometri dall’arrivo.

Nella terza tappa ci sono 7 GPM da affrontare e la parte di pianura più lunga di tutto il percorso, i primi 50 chilometri. Il finale sarà da brividi con un muro che prevede una punta del 26%. Nella quarta tappa le ascese sono principalmente all’inizio, l’ultima a circa 20 chilometri dall’arrivo, lascia il finale una discesa e primo arrivo in pianura di questa edizione. Forse, insieme alla prima tappa, l’unica occasione per velocisti.

Il gran finale prevede una quinta tappa. Diversi GPM da affrontare fin dall’inizio, ultima ascesa a 24 chilometri dal traguardo per un arrivo in pianura. Sembra la classica adatta per un arrivo di una fuga iniziale. La tappa finale prevede 7 GPM tutti difficili, da affrontare con una certa intensità ed un finale movimentato. In caso di classifica generale ancora in bilico, ci sarà sicuramente da divertirsi.

Pronostico Giro dei Paesi Baschi 2023: Jonas Vingegaard il favorito

Il grande rivale di Tadej Pogacar per la stagione è il favorito di questa corsa a tappe dai bookmakers. A seguirlo il francese David Gaudu, che ha dimostrato in questo inizio di stagione, di poter avere il passo dei migliori. Si può fare un discorso simile per Enric Mas. Buona prestazione per lui nel Gran Premio Indurain e per tutti sarà difficile staccarlo in salita.

Chi ha fatto addirittura meglio nella corsa del primo aprile, intitolata al campione spagnolo, è Ion Izagirre che l’ha proprio vinta. Tra l’altro, da basco, ha conquistato questa corsa nel 2019. Un po’ staccato, quotato 20, l’ultimo vincitore Daniel Martinez.

Giro dei Paesi Baschi 2023: i favoriti per la prima tappa

Il favorito di giornata è Alex Aranburu, ma si tratta di una tappa dove veramente può succedere di tutto. Per gli azzurri da segnalare i due Andrea Vendrame e Biagioli. Possibili outsider a quote alte o altissime se ne potrebbero segnalare una decina. Proviamo a fare alcuni nomi: Pello Bilbao, Omar Fraile, Remi Cavagna e Sergio Higuita.

Tra i corridori di classifica quello che potrebbe essere più adatto è David Gaudu, ma difficilmente prenderà iniziativa o gli avversari lasceranno comunque fare.