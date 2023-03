Arriva la prima classica monumento in Belgio, il mitico Giro delle Fiandre. La lotta per la vittoria sembra sia rivolta ad i soliti tre favoriti di questo periodo, andiamo ad analizzare tutto.

Giro delle Fiandre: una storia tutta belga, a tinte arancio azzurre

La grande campagna in Belgio comincia con il Giro delle Fiandre, corsa a cui i corridori del posto ci tengono tantissimo. Basti pensare a Philippe Gilbert, straordinario campione da poco ritiratosi, che nel 2017 dedicò quasi tutta la stagione per riuscire a portare a casa la vittoria in questa corsa.

I successi dei belgi sono 69, staccatissime le altre nazioni. Il podio è completato dall’Olanda con 12, che da poco ha scavalcato l’Italia ferma a 11. Decisive sono state le vittorie di Mathieu Van der Poel, uno dei favoritissimi dai bookmakers anche in questa edizione, del 2020 e 2022. Per gli azzurri, l’ultima vittoria risale al 2019 con l’acuto di Alberto Bettiol.

L’olandese, in caso di vittoria, raggiungerebbe il gruppo ristretto di chi ha vinto almeno tre volte il Giro delle Fiandre, dove possiamo trovare il nome di Fiorenzo Magni e tra i corridori contemporanei Fabian Cancellara e Tom Boonen. Nessuno è mai riuscito a fare poker.

Il percorso di questa edizione

Sono 273 chilometri da percorrere per la carovana. La prima parte del percorso, passando anche per la splendida Bruges, è tranquilla. I tratti in pavé da affrontare sono 6, per un totale di 15 chilometri, mentre i muri sono ben 19. Si comincia verso il 110 chilometro con il primo tratto in pavé l’Huisepontweg, poco dopo questo si affronterà la prima di 3 volte il muro icona del Oude Kwaremont.

Quando si arriverà ad affrontarlo per la terza e la seconda volta il Paterberg (altro muro icona) si è finita la rumba e si affronteranno gli ultimi 15 chilometri di sola pianura.

Giro delle Fiandre 2023: i favoriti della vigilia

I soliti noti. Mathieu Van der Poel, come già anticipato, punta alla terza vittoria in questa corsa. La condizione c’è, come dimostrato alla Milano-Sanremo. Wout Van Aert ha vinto la E3 Saxo Bank Classic, il mini Fiandre, ed ha lasciato vincere al compagno Christophe Laporte La Gand-Wevelgem di domenica. Può contare sulla squadra più forte, non una cosa da poco visto in una gara dura come questa.

Il terzo è sempre Tadej Pogacar. Lo sloveno in queste settimane ha capito, soprattutto nella E3 Saxo Bank Classic, che per poter vincere e staccare gli altri due non deve fare una corsa dura, ma durissima. Qui al Giro delle Fiandre, magari pure con qualche aggiunta a livello climatico può fare la differenza.

I nomi degli outsider sono più o meno li stessi e sono quotati alti, perchè per quanto visto finora è veramente difficile togliere la vittoria ad uno dei tre citati. Proviamo a fare qualche nome: Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe e Dylan Van Baarle.

Le speranze azzurre sono sempre in Filippo Ganna, che non dovrebbe avere ripercussione dalla caduta dell’ultima gara, ed Alberto Bettiol che farebbe un insperato bis in questa corsa.

