Sabato 18 marzo si svolgerà la 114esima edizione della Milano-Sanremo, una delle corse più famose nel territorio italiano e che da il via al periodo delle Classiche Monumento.

Milano-Sanremo 2023: il percorso di questa edizione

Si partirà da Abbiategrasso, non dal capoluogo lombardo. La corsa, nei suoi 294 kilometri, toccherà 3 regioni (Lombardia, Piemonte e Liguria). La prima parte della corsa porterà il gruppo fino a Pavia, dove comincerà il solito percorso di questa classica.

A 50 kilometri dall’arrivo, infatti, ci sarà il trittico Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, prima dei due storici strappi finali Cipressa e Poggio. Quest’ultimo, posto a 5,5 kilometri dall’arrivo, in varie edizioni è stato il punto per la risoluzione finale della corsa.

Milano-Sanremo 2023: albo d’oro ricco di nomi importanti

La maggior parte dei corridori, che hanno fatto la storia del ciclismo, hanno messo il loro nome in questo albo d’oro. A cominciare da Eddy Merckx che dal 1966 al 1976 ha ottenuto 7 vittorie su 10 edizioni. A seguirlo nella lista dei plurivincitori Costante Girardengo, autore di 6 vittorie dal 1918 e 1928 ed autore del record di 10 podi consecutivi dal 1917 al 1926.

Per rimanere nella storia del ciclismo italiano e capire l’importanza di questa corsa, da segnalare le quattro vittorie di Gino Bartali e le tre di Fausto Coppi.

Arrivando ai tempi moderni, il più recente plurivincitore è stato Oscar Freire, autore di 3 vittorie, l’ultima nel 2010. Per capire come sia una gara che può vincere chiunque, da segnalare la presenza nella lista dei vincitori di velocisti come Mario Cipollini, Alessandro Petacchi e Filippo Pozzato a protagonisti di gare da un solo giorno come Paolo Bettini a chi è riuscito a vincere i tre grandi giri come Vincenzo Nibali. I nomi non sono fatti a caso, visto che sono le vittorie italiane dal 2000 in poi.

Nell’ultima edizione è arrivata la prima vittoria slovena con Matej Mohoric, che potrebbe essere bissata da un connazionale… ma ne parleremo dopo.

Milano-Sanremo 2023: i favoriti di questa edizione

Continua a scendere la quota di Tadej Pogacar, ora favorito al pari di Wout Van Aert. Lo sloveno ha dominato la Parigi-Nizza e sta cannibalizzando questo inizio di stagione, avendo ottenuto già 7 vittorie. Il belga ha ottenuto la vittoria nel 2020 ed è arrivato terzo nel 2021, dimostrando di avere tutte le caratteristiche adatte per questa corsa.

Mathieu Van der Poel è l’altro favorito. Terzo nell’ultima edizione, l’olandese va tenuto in considerazione. Dopo questi 3 corridori, iniziano i possibili outsiders, nonostante i nomi sono importanti. A cominciare dal campione in carica Matej Mohoric e Julian Alaphilippe. Il francese ha vinto nel 2019 ed è arrivato sul podio in altre due edizioni.

Per le speranze azzurre i nomi sono: Filippo Ganna, Davide Ballerini, Giacomo Nizzolo ed Alberto Bettiol. Il primo per poter competere non dovrebbe staccarsi fino al Poggio e poi inscenare una mini cronometro fino all’arrivo. Giacomo Nizzolo è il nome buono in caso di arrivo in volata a ranghi ristretti, mentre gli altri due nomi sono due corridori da “classiche” con Davide Ballerini forse più adatto a questa corsa rispetto ad Alberto Bettiol.