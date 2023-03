La vittoria finale sembra ipotecata da Tadej Pogacar, nonostante oggi comincia il weekend il decisivo. Magnus Cort Nielsen è il favorito odierno, in una tappa veramente incerta.

Pronostico Parigi-Nizza 2023: Tadej Pogacar il favorito per la maglia gialla

Nessuna novità riguardo le quote antepost per la vittoria finale. Lo sloveno sembra abbia dato la sferzata decisiva nella quarta tappa. L’unico avvesario accreditato a provare a dargli fastidio, più che Jonas Vingegaard, sembrerebbe David Gaudu.

Pronostico Parigi-Nizza 2023: i favoriti per la sesta tappa

Le quote danno come favoriti Magnus Cort Nielsen e Mads Pedersen, visto che il percorso lascia immaginare che possa esserci una fuga o una volata a ranghi ristretti. Magnus Cort Nielsen in questa Parigi-Nizza 2023 ha ottenuto il terzo posto nella seconda frazione ed ha vestito la maglia di leader per un giorno. Ha le caratteristiche per essere decisivo, in qualsiasi caso si metta la corsa.

Il possibile outsider è Michael Matthews. Come anticipato nell’articolo di ieri, è corridore che può provare la fuga negli ultimi kilometri ed in caso di volata ristretta se la può giocare tranquillamente. Due possibili outsider tra i padroni di casa sono, a nostro avviso, Remi Cavagna e Lilian Calmejane.

Le speranze azzurre sono sempre per Matteo Trentin, mentre tra gli uomini di classifica il nome è sempre quello di Tadej Pogacar. Lo sloveno se vuole cannibalizzare la corsa oggi può lottare tranquillamente per la vittoria di tappa.

