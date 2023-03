Arriva la classica che anticipa la prima monumento in Belgio. La lista dei partecipanti è di primissimo livello, con favoriti i tre protagonisti del finale della Milano-Sanremo della scorsa settimana.

E3 Saxo Classic 2023: il percorso di questa edizione

Il Piccolo Fiandre conferma il suo percorso con 204 km con arrivo e partenza da Harelbeke. Saranno 17 muri da affrontare, tra cui ormai il Paterberg e Oude Kwaremont. Come per la Milano-Sanremo, l’ultimo muro potrebbe essere decisivo ed è il Tiegemberg, quando i corridori saranno a circa 20 km dal traguardo.

E3 Saxo Classic 2023: i favoriti per questa corsa

Per i bookmakers sono sempre loro tre a giocarsi la vittoria finale. Mathieu Van Der Poel, fresco vincitore della Milano-Sanremo può sembrerebbe quello più in forma. Wout Van Aert ha vinto l’edizione della passata stagione e punta alla vittoria numero 40 di un corridore belga in questa corsa. Tadej Pogacar parte sfavorito, nel caso dovessero arrivare insieme tutti e tre. In caso di corsa dura è quello che può sicuramente fare la differenza.

Possibili outsiders si possono scovare i “soliti”, con l’aggiunta del nostro Filippo Ganna che si è dimostrato in formissima con il secondo posto di sabato scorso. Gli altri da citare sono Dylan Van Baarle, Stefan Kung, Mads Pedersen, Matej Mohoric e Julian Alaphilippe.

