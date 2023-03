Il mese di aprile si conferma nel calendario del ciclismo quello dedicato alle Classiche Monumento. Si comincia dal Giro delle Fiandre, passando in Francia il giorno di Pasqua per la Parigi-Roubaix, per chiudere con la Liegi-Bastogne-Liegi.

Pronostici Ciclismo: il calendario di Aprile 2023

Programma fittissimo per questo mese. Ci saranno gli appuntamenti storici sulle Fiandre, che insieme alla Parigi-Roubaix offrono un poker tutto da gustare. Ben tre corse a tappe di alta caratura, a cominciare dal Giro dei Paesi Baschi, per chiudere con il Tour de Romandie, solitamente importanti per indicare chi possono essere i potenziali protagonisti dei tre grandi giri, che verranno inaugurati dal Giro d’Italia il 6 maggio. Ecco il calendario delle principali corse:

2 aprile Giro delle Fiandre (Belgio)

3-8 aprile Giro dei Paesi Baschi (Spagna)

9 aprile Parigi-Roubaix (Francia)

12 aprile Freccia del Bramante (Belgio)

16 aprile Amstel Gold Race (Olanda)

17-21 aprile Tour of the Alps (Italia)

19 aprile La Freccia Vallone (Belgio)

23 aprile Liegi-Bastogne-Liegi (Belgio)

25-30 aprile Tour de Romandie (Svizzera)

Pronostici Ciclismo: le quote della Parigi-Roubaix a tre settimane dalla corsa

Nel giorno di Pasqua andrà in scena la Parigi-Roubaix, una corsa che fa venire alla mente agli appassionati italiani la straordinaria vittoria nel fango del 2021 di Sonny Colbrelli. I favoriti, a poco meno di tre settimane, sono i nomi che in questo mese saranno sempre alla ribalta in tutte queste classiche. Si parte dal duopolio Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel, per passare a Mads Pedersen, Tom Pidcock ed agli sloveni Tadej Pogacar e Matej Mohoric.